Как часто вы попадали в ситуацию, когда после расставания с мужчиной он возвращался в вашу жизнь? Вы забывали о его существовании, но в мессенджер прилетало сообщение со стандартным «Привет, как дела?».

История довольно частая, и в такую ситуацию попадала каждая вторая. В психологии подобное поведение называется «пингом». И бывший может это делать осознанно или нет. Предлагаем разобраться в том, почему люди так поступают и как следует на это реагировать.

Что это такое?

Слово произошло от английского ping, у которого много значений, например, «свист» или «звон».

Для психологов пинг – действие для получения обратной связи, когда, чтобы напомнить о себе, один пытается любыми способами связаться с тем, с кем общение давным-давно закончилось.

Пинги могут быть открытыми и закрытыми. Либо это сообщения, лайки, огонечки в сторис и звонки, либо попытки подстроить «случайную» встречу или поговорить о вас со знакомыми.

Это, скорее, «свист» — вас окликают, а вы оглядываетесь. Этого и добивается человек. Но после общение не продолжается. А если вы проявите инициативу после, то реакция может быть разной: от оживленной беседы и личной встречи до сухого ответа и игнора. Все зависит от цели, которую преследует человек.

Потом вы снова забываете о человеке, дальше живете вашей жизнью, строите планы, работаете, путешествуете… а этот напоминальщик через время вновь появляется, чтобы вы о нем не забыли.

Почему происходит?

У этого может быть много причин и мотиваций.

Интерес и забота

Он может искренне интересоваться вашей жизнью, показывая, что вы привлекли его внимание, что он не забыл вас и его чувства не остыли.

Повышение самооценки

Пингующему важно знать, что его все еще любят и ждут, думают о нем. Ему все равно, что его появления приносят кому-то боль и заставляют страдать. Главное для него – потешить эго.

Создание условий для близости

Бывший хочет укрепить эмоциональную связь, чтобы вернуться или провести разово ночь в память о минувшем.

Планы и обязанности

Пингование встречается и там, где между бывшими осталось что-то общее — дети, имущество, бизнес. Тут возвращения оправданны, нужны для согласования планов и распределения обязанностей. Например, бывший муж раз в месяц спрашивает, когда он может увидеть дочь/сына.

Скука

Одна из банальных и распространенных причин пингов, когда экс-партнеру может быть скучно, и он напоминает о себе. И пинговать он может со всеми бывшими.

Короткий поводок

Бывший уже давно в отношениях, но держит экс-возлюбленную на связи для запаса. Вдруг с нынешней ничего не получится? А так можно вернуться туда, где «тепло и уютно».

Редко, но пинги могут привести к возобновлению отношений. Хотя позитивными их назвать нельзя. У жертвы пинга часто яркие эмоции, она верит в воссоединение, рисует совместное будущее и надеется, что бывший изменился. Но часто она сталкивается с разочарованием и ощущением, что ее использовали.

Как правильно реагировать?

Не надо воспринимать подобные сигналы бывшего как попытку возобновить отношения. Не нужно радоваться и моментально отвечать на сообщения. Лучше игнорировать такие выпады со стороны бывшего и не отвечать, особенно если вам все еще больно.

Любой разрыв — это все этапы горя: отрицание, агрессия, торг, депрессия и принятие. Если на любой из этих стадий бывший начнет пинговать, то это усилит и продлит страдания. Ведь пинг – попытки вернуть былые воспоминания, получить свежие эмоции.

Желательно оградить себя от контактов с бывшими: заблокировать во всех социальных сетях и мессенджерах, попросить близких не говорить о них, сменить адрес и номер телефона, если это возможно.

Если боль от расставания утихла, вы не строите воздушные замки и не питаете ложных надежд на счастливое воссоединение, то можно немного поболтать. Но не позволяйте нарушать ваши личные границы, использовать в личных играх и унижать.

Как не нужно реагировать?

✓ Не нужно моментально отвечать на сообщение, включаться в диалог и рассказывать о своей жизни;

✓ Не стоит выяснять отношения и обвинять бывшего во всех ошибках;

✓ Не надо инициировать дальнейшее общение;

✓ Лучше не зацикливаться и ждать, когда бывший напишет снова;

✓ Не ведитесь на провокации и не позволяйте выводить себя на эмоции, пользоваться вами.

Качели

Пинги — это условия для эмоциональных качелей. Чувства зашкаливают, поэтому почти каждого легко зацепить этой игрой.

Получив сигнал, вы радуетесь, что о вас вспомнили. Вы не выпускаете из рук телефон и ждете звонка, сообщения. Любое постороннее сообщение или звонок вызывают злость и раздражение, ведь вас ищет не тот, кого вы ждете.

А потом наступает опустошение. Вы просыпаетесь без настроения, плачете, переживаете все с самого начала, будто вас бросили в третий раз. Затем вы снова радуетесь, когда получаете долгожданное сообщение, и чувствуете эйфорию… И так по кругу.

Лучше не ввязываться в эти игры, забыть о прошлом и жить своей полной и интересной жизнью, где нет места тем, кому вы безразличны.