Ученые выяснили, что оказывается дамам полезно устраивать скандалы, сопровождаемые обильными слезами и битьем посуды. Но не стоит путать это с злостью и агрессией.

Если вы относитесь к той категории женщин, которые привыкли решать проблемы при помощи бурных выяснений отношений, скандалов и истерик, тогда вам несказанно повезло. Ведь, как утверждают специалисты, подобное поведение помогает избавиться от негативных эмоций и, соответственно, благотворно влияет на женский организм.

Специалисты провели эксперимент, в результате которого обнаружили взаимосвязь между женскими истериками и хорошим самочувствием. Научные сотрудники опросили множество женщин и выяснили, что большинство представительниц прекрасного пола специально устраивают себе подобную разрядку, ведь, по их словам, после криков вырабатывается гормон радости, и они ощущают состояние облегчения.

К тому же, в состав слез, вызванных истерикой, входит много соли, очищающей организм от различных токсинов. Кроме того, ученые уверяют, что во время скандалов можно даже избавиться от мышечных зажимов, которые провоцируют более серьезные заболевания.

Прекрасен ли гнев

Однако не стоит путать выход эмоций и частое проявление гнева. Ученые считают, что злость, как самое сильное негативное переживание, может поставить под угрозу человеческую жизнь. Особенно это касается представителей сильного пола. По словам экспертов, мужчины, которые постоянно испытывали гнев до 35 лет, жили намного меньше, чем те, кто не тратил свои эмоции по пустякам. Поэтому ученые советуют контролировать негативные эмоции и назвали 5 мифов о гневе, которые помогут быстрее с ним справиться.

Во-первых, испытывать чувство гнева иногда даже полезно. Намного вреднее, по мнению специалистов, подавлять негативные эмоции и не выпускать их наружу. Гнев – это всего лишь эмоция, которая сообщает о том, что вы испытываете чувство дискомфорта.

Во-вторых, гнев часто путают с агрессией. Если вы опускаетесь до оскорблений или порчи вещей, то это лишь временное проявление чувства собственного превосходства, которое маскирует чувство обиды и бессилия. Чем больше вы себя накручиваете, тем быстрее это может спровоцировать болезни сердца и ЖКТ, приступы высокого давления и проблемы с иммунной системой.

В-третьих, многие ошибочно полагают, что гнев является результатом их собственных мыслей. На самом деле, все зависит от самого человека и от того, как он относится к той или иной ситуации. Поэтому можно либо выдохнуть и успокоиться, либо поддаться негативным эмоциям и начать паниковать.

В-четвертых, гнев не всегда помогает добиться желаемого результата. Зачастую такое неадекватное поведение, напротив, может отвернуть от вас людей или заставить их проявлять ответную агрессию.

В-пятых, если вы думаете, что другие люди своим поведением заслужили ваши приступы гнева, тогда вспомните о том, что, по сути, никто никому ничего не должен. Окружающие могут поступать так, как им вздумается, а вы вправе реагировать на эти поступки в соответствии со своими представлениями о жизни.