Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Подавлять или выражать: как истерики влияют на женское здоровье 0 156

Люблю!
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Подавлять или выражать: как истерики влияют на женское здоровье
ФОТО: depositphotos

Ученые выяснили, что оказывается дамам полезно устраивать скандалы, сопровождаемые обильными слезами и битьем посуды. Но не стоит путать это с злостью и агрессией.

Если вы относитесь к той категории женщин, которые привыкли решать проблемы при помощи бурных выяснений отношений, скандалов и истерик, тогда вам несказанно повезло. Ведь, как утверждают специалисты, подобное поведение помогает избавиться от негативных эмоций и, соответственно, благотворно влияет на женский организм.

Специалисты провели эксперимент, в результате которого обнаружили взаимосвязь между женскими истериками и хорошим самочувствием. Научные сотрудники опросили множество женщин и выяснили, что большинство представительниц прекрасного пола специально устраивают себе подобную разрядку, ведь, по их словам, после криков вырабатывается гормон радости, и они ощущают состояние облегчения.

К тому же, в состав слез, вызванных истерикой, входит много соли, очищающей организм от различных токсинов. Кроме того, ученые уверяют, что во время скандалов можно даже избавиться от мышечных зажимов, которые провоцируют более серьезные заболевания.

Прекрасен ли гнев

Однако не стоит путать выход эмоций и частое проявление гнева. Ученые считают, что злость, как самое сильное негативное переживание, может поставить под угрозу человеческую жизнь. Особенно это касается представителей сильного пола. По словам экспертов, мужчины, которые постоянно испытывали гнев до 35 лет, жили намного меньше, чем те, кто не тратил свои эмоции по пустякам. Поэтому ученые советуют контролировать негативные эмоции и назвали 5 мифов о гневе, которые помогут быстрее с ним справиться.

Во-первых, испытывать чувство гнева иногда даже полезно. Намного вреднее, по мнению специалистов, подавлять негативные эмоции и не выпускать их наружу. Гнев – это всего лишь эмоция, которая сообщает о том, что вы испытываете чувство дискомфорта.

Во-вторых, гнев часто путают с агрессией. Если вы опускаетесь до оскорблений или порчи вещей, то это лишь временное проявление чувства собственного превосходства, которое маскирует чувство обиды и бессилия. Чем больше вы себя накручиваете, тем быстрее это может спровоцировать болезни сердца и ЖКТ, приступы высокого давления и проблемы с иммунной системой.

В-третьих, многие ошибочно полагают, что гнев является результатом их собственных мыслей. На самом деле, все зависит от самого человека и от того, как он относится к той или иной ситуации. Поэтому можно либо выдохнуть и успокоиться, либо поддаться негативным эмоциям и начать паниковать.

В-четвертых, гнев не всегда помогает добиться желаемого результата. Зачастую такое неадекватное поведение, напротив, может отвернуть от вас людей или заставить их проявлять ответную агрессию.

В-пятых, если вы думаете, что другие люди своим поведением заслужили ваши приступы гнева, тогда вспомните о том, что, по сути, никто никому ничего не должен. Окружающие могут поступать так, как им вздумается, а вы вправе реагировать на эти поступки в соответствии со своими представлениями о жизни.

Читайте нас также:
#женщины #исследования #женское здоровье #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лариса Гузеева показала свои самые неудачные фото — реакция фанатов удивила
Изображение к статье: Секс или катастрофа: как воздержание портит жизнь и доход
Изображение к статье: Эндокринолог: йодированную соль нужно добавлять после приготовления
Изображение к статье: Что делать, если ребенок ничего не ест, кроме сладкого?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео