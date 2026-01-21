В США университеты снижают нормы по объёму текстовых заданий. Исследования YouGov подтверждают: потеря навыков чтения стала общенациональной тенденцией: почти половина американцев не прочла ни одной книги за 2025 год, а молодёжь 18–29 лет в среднем читает лишь 5,8 книги в год. Об этом пишет Fortune.

Студенты испытывают серьёзные трудности с выполнением прежних требований: многие не справляются с длинными текстами, а некоторые утратили способность понимать даже отдельные предложения. Профессор университета Пеппердайна Джессика Хутен Уилсон отмечает, что студентам зачастую не удаётся осмыслить написанный на странице текст.

Эксперты связывают проблему отчасти с системой школьного образования, где упор делается на сканирование текстов для поиска информации, а не на вдумчивое чтение. Однако главная причина кроется в психологических факторах: недостатке уверенности и умственной выносливости. При этом наблюдается закономерность, что чем короче список для чтения, тем охотнее студенты к нему приступают.

Чтение развивает эмпатию, позволяя взглянуть на мир глазами других людей, и его дефицит, напротив, способствует одиночеству и тревоге. Примечательно, что чтение остаётся ключевой привычкой состоятельных людей. Это подтвердил опрос JPMorgan среди более чем 100 миллиардеров.