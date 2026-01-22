Партнер в браке — величина переменная. А вот статус «бывших» — это навсегда. И те, кто строит отношения со зрелыми партнерами, должны это понимать. Однако порой становится до боли обидно, слушая, как супруг в очередной раз мило обсуждает что-то с бывшей супругой по телефону, а то и назначает «ничего не значащую», дружескую встречу в кафе. Здоровая ли это история, или же лучше порвать отношения с мужчиной, который никак не может ментально расстаться с со своей экс.

Клинический психолог, сексолог Екатерина Макарова объяснила, надо ли беспокоиться, если ваш постоянный партнер или уже законный муж оказался очень уж эмпатичным в отношении былых браков.

Ох уж эти бывшие

«„Бывших“ не надо бояться. У каждого из нас есть в архиве „бывшие“. Но не у каждого „бывший“ — это незаживающая рана, головная боль или скелет в шкафу. Если физически пара распалась, а эмоционально отношения не закрыты, остался незавершенный диалог или эффект недосказанности, то — да, партнер будет заглядывать туда. И иногда это происходит в душе, от чего в новых отношениях никому не легче», — говорит эксперт.

Дружба после расставания — явление редкое. Чаще мы сталкиваемся с поведением «назло», «вопреки», «какое счастье, что мы расстались» и «пусть будет проклят тот час, когда встретились». Если все эти ощущения бурлят, лучше проработать этот момент с психологом. Вы не готовы к новым отношениям, эмоционально — вы еще в прежних, как бы вам не хотелось обратное. Но с «бывшими» нас могут связывать не только трудные незавершенные диалоги, но и общие дети, вопросы с недвижимостью или совместные проекты. Тогда взаимодействие необходимо. Дистанция, с которой человек общается с «бывшим», — это исключительно вопрос его внутренней зрелости.

Манипуляции детьми, давление на жалость, втягивание в коммуникацию с помощью различных ухищрений со стороны «бывших» возможны только тогда, когда человек не уверен в себе.

Откуда у теплых чувств к экс-жене ноги растут

Что такое чувство вины, ответственности, желание опекать и помогать «бывшим»? Это некоторые уступки, связанные с нетвердым убеждением в правильности своих шагов по обновлению своей жизни и поиском другого партнера. «Поэтому если ваш новоявленный партнер имеет слабое место, связанное с „бывшими“, то это происходит не потому, что „бывшая“ такая ловкая и расчетливая, а потому что партнер не уверен в себе. Присмотритесь получше, как вам с человеком, который постоянно оглядывается и ищет одобрения, не знает, где ему остановиться и как охранять собственные границы?» — советует психолог.

Есть и еще причина «тяги» к «бывшим». Это ощущение стабильности и определенности, которое сопровождало человека, когда он был в этих отношениях на пике их расцвета. Ведь хорошее лучше запоминается. И в период, когда в актуальном состоянии будущее расплывчато и непредсказуемо, ностальгия по отношениям, где все знакомо, даже минусы, может создать ложное ощущение, что чувства еще остались и «бывший (ая)» чем-то по-прежнему дороги.

Простить или разорвать

«Совет вам будет такой. Если вы встречаетесь с человеком, который все время рассказывает, как он страдал в прежних отношениях или часто включается в проблемы бывших, то подумайте, готовы ли вы к роли бесплатного психолога и дружеской жилетки.

А если вы сам — такой человек, который одной ногой стоит в прошлом, а другой — в зыбком туманном будущем, то подумайте, вот о чем. Причины, которые привели к завершению прошлых отношений никуда не делись, и тревога неопределенности, которую вы приобретаете вместе со свободой, требует от вас определенной выдержки. Будьте уверены в себе, это того стоит!" - заключает Екатерина Макарова.