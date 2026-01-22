Лариса Гузеева давно закрепила за собой статус не только главной телесвахи страны, но и весьма востребованной актрисы. В фильмографии звезды десятки разноплановых ролей. Однако далеко не все экранные перевоплощения вызывают у артистки восторг. Сегодня Лариса решила быть предельно откровенной с фолловерами личного блога. Она поделилась с ними архивными кадрами, которые считает полным фиаско.

На снимках Гузеева предстала с короткой челкой и ярким макияжем. Артистка не стала дожидаться критики и сама иронично подписала пост: «Хейтерам на радость: когда ни ракурс, ни свет, ни фильтры не в помощь. Самый неудачный образ за все время. Но старались же».

Пользователи Сети, вопреки ожиданиям Ларисы, не спешили упражняться в остроумии. Напротив, поклонники буквально завалили 66-летнюю телезвезду приятными комплиментами. Многие отметили, что даже в «неудачном» гриме актриса сохраняет свою природную харизму и стать.

«Очень красивый образ! Один из лучших!», «Красоту ничем не испортишь», «Ваше лицо невозможно испортить никаким ракурсом, светом и фильтром. Энергетику трудно скрыть», — написали фолловеры Ларисы Гузеевой.