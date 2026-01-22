Сексуальная сфера может быть наглядным маркером вашего физического и ментального самочувствия. Воздержание способно не лучшим образом повлиять на вашу жизнь.
Секс — важная и приятная часть нашей жизни. А еще, как отмечает в своем телеграм-канале диетолог и сексолог Регина Ахуньянова, секс может многое рассказать о состоянии организма, нервной системы и гормонального фона.
Связь между неудачами в жизни и дефицитом половой близости может казаться неочевидной. Но она существует, и это научно доказанный факт.
Ученые Университета штата Мэриленд выяснили: регулярная половая жизнь повышает способности к обучению и идет на пользу когнитивным функциям.
Дело в том, что секс одновременно:
-
стимулирует появление новых нейронов в гиппокампе;
-
улучшает кровообращение и повышает насыщение тканей кислородом;
-
активирует центр управления гормонами, памятью и мотивацией — гипоталамус.
Более того, ученые выяснили: студенты, которые во время сессий не прекращали заниматься любовью, лучше выполняли тесты по сравнению с теми, кто временно отказывался от плотских утех.
Так что, если ваша профессия напрямую связана с обучением или высокой концентрацией внимания, положение дел в сексуальной сфере будет значительно влиять на результаты.
Любознательность и открытость
Кроме того, как подчеркивает врач, секс — это наглядный признак способности хотеть, чувствовать и пробовать что-то новое.
Поэтому человек в режиме воздержания более склонен избегать рисков, пугаться перемен, застревать в рутине.
Богатство и бедность
А еще количество секса в вашей жизни напрямую может быть связано с уровнем дохода. Безусловно, эксперименты в постели едва ли гарантированно сделают вас богачом. Однако сексуальность связана с качествами, которые как раз помогают добиться финансового успеха: уверенностью в себе, инициативностью, готовностью действовать здесь и сейчас.
Вопрос физиологии
Кстати, ваше питание может очень сильно повлиять на сексуальную сферу. Так, слишком жесткие диеты и радикальные ограничения снижают уровень кисспептина — ключевого регулятора половых гормонов и либидо. А регулярное переедание и ожирение у мужчин может привести к превращению тестостерона в эстроген.
Работать над сексуальной сферой стоит по многим причинам. Эта область влияет на ваш интеллект, реализацию, уровень дохода и общее качество жизни.
Оставить комментарий