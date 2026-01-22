Сексуальная сфера может быть наглядным маркером вашего физического и ментального самочувствия. Воздержание способно не лучшим образом повлиять на вашу жизнь.

Секс — важная и приятная часть нашей жизни. А еще, как отмечает в своем телеграм-канале диетолог и сексолог Регина Ахуньянова, секс может многое рассказать о состоянии организма, нервной системы и гормонального фона.

Связь между неудачами в жизни и дефицитом половой близости может казаться неочевидной. Но она существует, и это научно доказанный факт.

Ученые Университета штата Мэриленд выяснили: регулярная половая жизнь повышает способности к обучению и идет на пользу когнитивным функциям.

Дело в том, что секс одновременно:

стимулирует появление новых нейронов в гиппокампе;

улучшает кровообращение и повышает насыщение тканей кислородом;

активирует центр управления гормонами, памятью и мотивацией — гипоталамус.

Более того, ученые выяснили: студенты, которые во время сессий не прекращали заниматься любовью, лучше выполняли тесты по сравнению с теми, кто временно отказывался от плотских утех.

Так что, если ваша профессия напрямую связана с обучением или высокой концентрацией внимания, положение дел в сексуальной сфере будет значительно влиять на результаты.

Любознательность и открытость

Кроме того, как подчеркивает врач, секс — это наглядный признак способности хотеть, чувствовать и пробовать что-то новое.

Поэтому человек в режиме воздержания более склонен избегать рисков, пугаться перемен, застревать в рутине.

Богатство и бедность

А еще количество секса в вашей жизни напрямую может быть связано с уровнем дохода. Безусловно, эксперименты в постели едва ли гарантированно сделают вас богачом. Однако сексуальность связана с качествами, которые как раз помогают добиться финансового успеха: уверенностью в себе, инициативностью, готовностью действовать здесь и сейчас.

Вопрос физиологии

Кстати, ваше питание может очень сильно повлиять на сексуальную сферу. Так, слишком жесткие диеты и радикальные ограничения снижают уровень кисспептина — ключевого регулятора половых гормонов и либидо. А регулярное переедание и ожирение у мужчин может привести к превращению тестостерона в эстроген.

Работать над сексуальной сферой стоит по многим причинам. Эта область влияет на ваш интеллект, реализацию, уровень дохода и общее качество жизни.