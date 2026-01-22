Зима повышает риск травм: ушибов, растяжений, вывихов и переломов. Наибольшую опасность представляют дети, активно двигающиеся на улице, и пожилые люди, у которых с возрастом ухудшается равновесие.

«Самые распространённые зимние травмы — ушибы и растяжения от падений на скользкой поверхности. Среди более серьёзных повреждений — перелом лучевой кости при падении на прямую руку, перелом лодыжки при подворачивании ноги, перелом шейки бедра, который особенно опасен для пожилых людей: он может привести к инвалидизации или летальному исходу», — предупреждает Ольга Малиновская, врач клинической лабораторной диагностики.

Как распознать травму

После падения последствия могут быть неочевидны. Основные симптомы:

острая боль в месте удара;

гематома и отёк;

ограничение подвижности конечности;

патологическая подвижность в нетипичных местах (характерная для перелома).

Даже если травма кажется лёгкой, не стоит сразу пытаться «расхаживаться», массировать или растирать место удара — это может усугубить повреждение.

Первые действия после падения

Обеспечьте неподвижность повреждённой конечности .

. Приложите холодный компресс , чтобы уменьшить боль и отёк.

, чтобы уменьшить боль и отёк. Обратитесь к врачу для осмотра и обследования (рентген, КТ).

Даже лёгкая травма может оказаться растяжением, разрывом связок или переломом.

Особое внимание стоит уделить травмам головы. При падении с ударом о лёд или твёрдую поверхность возможны повреждения черепа и головного мозга. В таких случаях врач может назначить компьютерную томографию, чтобы исключить серьёзные осложнения.

Когда нужны дополнительные исследования

Если появляется сильный отёк, боль, повышение температуры, это может быть признаком остеомиелита — инфекционного осложнения переломов. Врач может назначить:

общий анализ крови;

анализ на С-реактивный белок.

Профилактика зимних травм

Выбирайте обувь с нескользящей подошвой .

. Избегайте резких и быстрых движений на льду.

Передвигайтесь осторожно, контролируя равновесие.

Соблюдение этих правил поможет снизить риск травм и избежать серьёзных осложнений зимой.

