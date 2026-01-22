Зима повышает риск травм: ушибов, растяжений, вывихов и переломов. Наибольшую опасность представляют дети, активно двигающиеся на улице, и пожилые люди, у которых с возрастом ухудшается равновесие.
«Самые распространённые зимние травмы — ушибы и растяжения от падений на скользкой поверхности. Среди более серьёзных повреждений — перелом лучевой кости при падении на прямую руку, перелом лодыжки при подворачивании ноги, перелом шейки бедра, который особенно опасен для пожилых людей: он может привести к инвалидизации или летальному исходу», — предупреждает Ольга Малиновская, врач клинической лабораторной диагностики.
Как распознать травму
После падения последствия могут быть неочевидны. Основные симптомы:
- острая боль в месте удара;
- гематома и отёк;
- ограничение подвижности конечности;
- патологическая подвижность в нетипичных местах (характерная для перелома).
Даже если травма кажется лёгкой, не стоит сразу пытаться «расхаживаться», массировать или растирать место удара — это может усугубить повреждение.
Первые действия после падения
- Обеспечьте неподвижность повреждённой конечности.
- Приложите холодный компресс, чтобы уменьшить боль и отёк.
- Обратитесь к врачу для осмотра и обследования (рентген, КТ).
Даже лёгкая травма может оказаться растяжением, разрывом связок или переломом.
Особое внимание стоит уделить травмам головы. При падении с ударом о лёд или твёрдую поверхность возможны повреждения черепа и головного мозга. В таких случаях врач может назначить компьютерную томографию, чтобы исключить серьёзные осложнения.
Когда нужны дополнительные исследования
Если появляется сильный отёк, боль, повышение температуры, это может быть признаком остеомиелита — инфекционного осложнения переломов. Врач может назначить:
- общий анализ крови;
- анализ на С-реактивный белок.
Профилактика зимних травм
- Выбирайте обувь с нескользящей подошвой.
- Избегайте резких и быстрых движений на льду.
- Передвигайтесь осторожно, контролируя равновесие.
Соблюдение этих правил поможет снизить риск травм и избежать серьёзных осложнений зимой.
