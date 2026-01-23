Baltijas balss logotype
Алсу не одна: её новым поклонником оказался экс-ухажёр Бузовой 0 780

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Алсу не одна: её новым поклонником оказался экс-ухажёр Бузовой
ФОТО: Instagram

Жизнь певицы после развода заиграла новыми красками. В СМИ выяснили, что у нее появился таинственный и очень щедрый покровитель.

Летом 2024 года в жизни певицы Алсу произошли серьезные перемены. Исполнительница тогда официально развелась с отцом своих детей — бизнесменом Яном Абрамовым. Сейчас звезда вернулась к активной светской жизни и даже решилась на новые знакомства и свидания.

Журналисты выяснили, что новогодние каникулы в Дубае певица провела в компании 38-летнего инвестора. Высокого блондина неоднократно замечали рядом с Алсу в местных ресторанах, где они отдыхали вместе с Джиганом и Тимати. Известно, что мужчина моложе артистки на четыре года. Свое состояние он сколотил на банковской деятельности.

Человек из звездного закулисья рассказал представителям прессы, что ухажер Алсу уже имеет опыт ухаживания за знаменитостями. Ранее он пытался добиться расположения Ольги Бузовой. Он одаривал ее бриллиантами и брендовыми сумками. Мужчина даже подарил артистке люксовый минивэн за 40 миллионов рублей. Однако те отношения так и не вышли за рамки дружеских. Теперь бизнесмен переключил свое внимание на исполнительницу хита «Зимний сон».

По слухам, именно он оказал финансовую поддержку при записи ее недавнего дуэта с Джиганом. Пока Алсу принимает знаки внимания осторожно, но ее окружение не исключает, что это приятельство скоро перерастет в серьезный роман.

Читайте нас также:
#шоу-бизнес #развод #отношения #Дубай #знаменитости #романтика #светская жизнь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
