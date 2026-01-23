Baltijas balss logotype
На край света после развода: Николь Кидман улетела в Антарктику

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
womanhit
Изображение к статье: На край света после развода: Николь Кидман улетела в Антарктику

Николь Кидман организовала себе экстремальную поездку. Она отправилась в Антарктиках в рамках масштабного кругосветного путешествия.

Николь Кидман покинула Штаты, чтобы забыться после развода с Китом Урбаном. Звезда выбрала крайне необычное место для отдыха — Антарктику.

Голливудская актриса поделилась фото со своего экстремального путешествия. Николь запечатлели на фоне моря и заснеженных гор. Также она представила фолловерам местных обитателей — детенышей пингвинов.

kidman.jpg

Соцсети

Кидман назвала свою поездку «приключением, которое бывает только раз в жизни». До этого она вместе с дочерями от Урбана посетила шесть других материков.

Звезда фильма «С широко закрытыми глазами» пустилась в длительное путешествие после развода с кантри-певцом Китом Урбаном. По слухам, супруги расстались из-за измен музыканта и его пристрастия к алкоголю.

Несколько дней назад по зарубежным СМИ прокатились слухи о новом романе Урбана. Якобы певец начал встречаться с «копией» Кидман, правда, существенно моложе. Кит старше девушки на 32 года. Пассию музыканта зовут Карли Скотт Коллинз, она является певицей и актрисой. Неизвестно, она стала причиной расставания Николь и Кита или же нет.

Развод знаменитостей прошел без лишних скандалов. Суд постановил, что их дочери будут проживать с матерью 306 дней в году, а оставшиеся дни — с отцом.

#развод #соцсети #Николь Кидман #знаменитости #роман #слухи
Оставить комментарий

Видео