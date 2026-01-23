Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Хлам под предлогом пользы: что пора выбросить без сожалений 0 543

Люблю!
Дата публикации: 23.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хлам под предлогом пользы: что пора выбросить без сожалений

Мы годами храним вещи «на всякий случай», убеждая себя, что однажды они обязательно пригодятся. На практике же они лишь захламляют пространство, воруют место и создают ощущение беспорядка. Разбираемся, от каких предметов стоит избавиться прямо сейчас — и почему не стоит давать им второй шанс.

1. Провода и зарядки без понятного назначения

Коробка с запутанными кабелями есть почти в каждом доме. Старые зарядники, нерабочие флешки, наушники с одним работающим ухом и провода «непонятно от чего» годами лежат без дела. Если вы не знаете, к какому устройству относится кабель, — он вам не нужен. Оставьте только универсальные варианты со стандартными разъёмами.

2. Одежда «на потом»

Джинсы, которые станут впору «когда похудею», платья десятилетней давности и юбки на пару размеров меньше не мотивируют, а лишь давят психологически. К тому же мода меняется быстрее, чем цифры на весах. Такая одежда занимает место и напоминает о прошлом, вместо того чтобы работать на настоящее.

3. Коробки от техники

Хранить упаковку имеет смысл только в период гарантии. Потом коробки от телевизоров, блендеров и другой техники превращаются в пылесборники, которые захламляют балкон, кладовку и пространство под кроватью. Для переезда или продажи достаточно обычной коробки и защитной плёнки.

4. Сломанные вещи «до лучших времён»

Если вещь действительно нужна — её чинят сразу. Всё, что месяцами лежит в ожидании ремонта, чаще всего так и не будет восстановлено. Лампы, мебель, техника с дефектами занимают место и создают иллюзию полезности. Задайте себе честный вопрос: вы готовы заняться ремонтом уже завтра? Если нет — пора прощаться.

5. Подарки, которые не радуют

Ненужные сервизы, статуэтки и странные предметы интерьера мы часто храним из вежливости. Но подарок — это жест внимания, а не пожизненное обязательство. Если вещь не используется и не приносит удовольствия, её можно продать, подарить дальше или отдать на благотворительность.

6. Просроченная косметика и лекарства

У косметики и медикаментов есть срок годности, и он не формальность. Просроченные средства теряют эффективность и могут быть опасны. Тушь хранится до шести месяцев после вскрытия, кремы — до года, помады — до двух лет. Лекарства после истечения срока могут навредить здоровью, особенно в жидкой форме.

7. Пакеты с пакетами

Один-два пакета в хозяйстве действительно нужны, но огромные запасы — нет. Они занимают место и вредят экологии. Гораздо практичнее использовать многоразовый шоппер, а лишние пакеты сдать на переработку — многие супермаркеты принимают их бесплатно.

Избавляясь от ненужных вещей, вы освобождаете не только пространство в доме, но и голову — для действительно важного.

Источник

Читайте нас также:
#благотворительность #дом #уборка #вещи #хранение #организация #забота о себе #психология
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Семья рядом: дочь Брюса Уиллиса рассказала, как поддерживает отца
Изображение к статье: Зимние аксессуары: как стирать перчатки и варежки, чтобы они служили годами
Изображение к статье: Как электромобили ведут себя на гололедице: что важно знать водителю
Изображение к статье: Скандал в семье Бекхэмов: Дэвид и Виктория выдвинули ультиматум старшему сыну

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире
Изображение к статье: Молодые решили забить на родителей. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Экс-канцлер Шрёдер выступил за нормализацию отношений с РФ
В мире
Изображение к статье: Латвийские власти напомнили Трампу о потерях Латвии в Афганистане и Ираке
Политика
1
Изображение к статье: «Развод под ёлкой»: почему расставания чаще всего случаются сразу после Нового года
Люблю!
Изображение к статье: Жителям Риги могут разрешить оплачивать счета за январь частями до осени
Наша Латвия
Изображение к статье: Новая стратегия обороны США: «Россия - управляемая угроза»
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео