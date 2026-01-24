Варежки и перчатки мы носим каждый день, но вспоминаем о стирке в последнюю очередь — чаще всего из-за страха испортить вещь. На самом деле уход за зимними аксессуарами не требует особых навыков: достаточно учитывать материал и соблюдать несколько простых правил, чтобы они не сели, не задубели и не потеряли форму.

Варежки и перчатки быстро впитывают влагу, запахи и кожный жир. Даже если снаружи они выглядят чистыми, внутри скапливаются пот, ороговевшие клетки кожи и бактерии. Поэтому стирать их нужно регулярно, а не только при появлении пятен.

Как стирать шерстяные варежки и перчатки

Шерсть отлично сохраняет тепло и «дышит», но крайне чувствительна к температуре и механическому воздействию. Горячая вода и активное трение могут привести к сваливанию волокон — аксессуар станет плотным и заметно уменьшится в размере. Используйте только мягкие средства для шерсти и кашемира, без отбеливателей.

Ручная стирка

Налейте в таз чуть тёплую воду и добавьте несколько капель мягкого моющего средства. Выверните варежки или перчатки наизнанку и замочите их в растворе. Аккуратно промните изделия руками, чтобы вода проникла в волокна, и оставьте на 10 минут.

После этого тщательно прополощите аксессуары в тёплой проточной воде, пока средство полностью не смоется. Не выкручивайте: просто прижмите их к стенкам раковины, чтобы удалить лишнюю влагу.

Сушите шерстяные изделия только горизонтально. Разложите их на сухом полотенце, аккуратно сверните рулоном, чтобы полотенце впитало воду, затем расправьте и оставьте в хорошо проветриваемом помещении. Батарея и обогреватели — под строгим запретом.

Стирка в стиральной машине

Перед загрузкой обработайте загрязнения средством для шерсти. Выверните изделия наизнанку и поместите их в сетчатый мешок для стирки. Выбирайте деликатный режим, холодную воду и минимальный отжим либо его отсутствие. Кондиционер и отбеливатель использовать нельзя.

После окончания цикла придайте варежкам или перчаткам форму и сушите их так же, как после ручной стирки — на полотенце и вдали от источников тепла.

Как очистить кожаные перчатки

Кожа не переносит полноценную стирку. Для неё подходят только сухая или минимально влажная чистка и специальные средства.

Перед началом обязательно протестируйте средство на незаметном участке. Сначала протрите поверхность сухой салфеткой из микрофибры или мягкой щёткой, чтобы удалить пыль. Затем нанесите небольшое количество средства для кожи на мягкую ткань и вотрите его круговыми движениями. Остатки удалите сухой салфеткой — без воды.

После очистки распределите по поверхности кондиционер для кожи тонким слоем, уделяя внимание швам. Оставьте впитываться примерно на 30 минут, затем отполируйте перчатки микрофиброй плавными круговыми движениями.

Как стирать хлопковые и синтетические перчатки

Хлопок и синтетика менее капризны в уходе. Такие перчатки и варежки можно стирать как вручную, так и в машине — на деликатном режиме и при низкой температуре. Использование мешка для стирки поможет сохранить форму и избежать растяжения.

Сушите аксессуары только на горизонтальной поверхности, в проветриваемом помещении и подальше от батарей — это правило актуально для любых материалов.

