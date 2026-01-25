Мы часто пользуемся бытовой техникой, отложив инструкции в ящик. Впрочем, важно помнить, что электроприборы могут быть чрезвычайно опасными и даже угрожать пожарами, если не учитывать предостережений. Именно поэтому к технике следует относиться максимально серьезно, пишет SlashGear.

Издание отмечает, что некоторые приборы опаснее других. Например, фены работают с большой нагрузкой и сильно нагреваются, что уже потенциально повышает риски. Большие системы, такие как сушильные машины, также представляют серьезную опасность из-за высокой температуры. К тому же они склонны накапливать ворс, который является дополнительным риском из-за того, что легко воспламеняется. В некоторых случаях регулярная чистка помогает избежать проблем, но не всегда это так просто.

В статье названы самые опасные бытовые приборы и причины, почему они считаются таковыми. В основном это техника, которая генерирует много тепла, а значит, может перегреться и вызвать пожары из-за засорения, неисправности или неправильного размещения.

1. Стиральные и сушильные машины

Часто сложно постирать и высушить одежду без помощи техники. Однако дело не только в комфорте. По данным Whirlpool, температура в сушилке может достигать 80°C и более — в зависимости от модели и режима. Национальная ассоциация противопожарной защиты США сообщила, что в течение четырех лет, начиная с 2010-го, ежегодно фиксировали около 16 тысяч пожаров, вызванных стиральными или сушильными машинами. В 8% случаев причиной были стиральные машины, а примерно четверть пожаров, связанных с сушилками, возникали из-за пыли, волокон или ворса.

Почему ворс так опасен? Он чрезвычайно воспламеняется и в то же время постепенно перекрывает поток воздуха. В результате тепло накапливается, что может привести к пожару. Важно также регулярно чистить вентиляционные каналы сушилки, ведь ворс накапливается не только в фильтре. Сушильная машина — один из самых больших и мощных приборов в доме, поэтому к ее использованию следует относиться с особой осторожностью и соблюдать инструкции производителя.

2. Электрические обогреватели

Электрические обогреватели могут быть не самым дешевым вариантом отопления, но они доступны и эффективны. В то же время это приборы, с которыми нужно быть крайне осторожными. Как и сушилки, они генерируют много тепла и представляют пожарную опасность. Многие переносные обогреватели имеют значительную мощность, что уже является риском, если неправильно выбрать место подключения.

Такие устройства могут потреблять более 1500 ватт (в зависимости от модели), а это означает, что подключение к удлинителю с другими приборами может перегрузить сеть. Это часто приводит к срабатыванию автоматов защиты, но они не всегда могут предотвратить пожар. Дополнительную опасность создает размещение обогревателя слишком близко к легковоспламеняющимся вещам — одеялам, мебели, шторам. Как и все теплогенерирующие приборы, обогреватели нуждаются в пространстве для рассеивания тепла, а электропроводку должны регулярно проверять специалисты.

3. Кофеварки

Кофеварки работают с очень горячей водой, что создает риск ожогов в случае неправильного использования или неисправности. Но опасность не ограничивается только этим.

Теплая и влажная среда внутри кофеварки является идеальной для размножения дрожжей и бактерий. Особенно это актуально для офисных машин, которые активно используются, но редко чистятся. Регулярное мытье поддона и резервуара для воды является обязательным, но не менее важным является тщательное высушивание этих элементов, иначе там может появиться плесень. Также следует регулярно менять фильтры и удалять накипь.

4. Тостеры

Как и ворс в сушилках или нагар в духовках, крошки в тостере становятся все более опасными, если их долго не убирать. Даже если модель имеет выдвижной поддон, часть остатков все равно скапливается в труднодоступных местах. При интенсивном использовании эти мелкие крошки могут нагреться до опасных температур и вызвать пожар.

Исследование Пусанского национального университета показало, что тостеры являются одними из крупнейших источников ультрамелких частиц среди малых электроприборов с нагревательными элементами. Они могут содержать тяжелые металлы — медь, железо, алюминий, серебро и титан. Хотя нужны дополнительные исследования, это еще раз напоминает, что даже на первый взгляд безобидные приборы могут нести серьезную опасность. Вставка металлических предметов в тостер, чтобы достать тост, грозит не только поражением током, но и пожаром.

5. Духовки, плиты и варочные поверхности

Даже опытные повара могут серьезно обжечься о духовку, поэтому этот центральный элемент кухни является одним из самых опасных приборов. Они бывают газовые и электрические, и каждый тип имеет свои риски.

Газовые модели опасны открытым пламенем и возможными утечками газа, тогда как электрические — проблемами с проводкой и риском пожара из-за невнимательности во время приготовления пищи.

Даже без газа электрические плиты могут вызвать возгорание, если оставить их без присмотра или использовать слишком высокие температуры. Регулярная очистка также критически важна, ведь пригоревшая пища может воспламениться. Индукционные плиты уменьшают риск ожогов и не используют газ, но они очень быстро нагревают посуду. Особенно опасным является быстрый нагрев масла, что может привести к пожару, если не соблюдать правила безопасности.