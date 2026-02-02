Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«До сих пор горяча в свои 38»: новые фото Марии Шараповой взорвали соцсети 0 630

Люблю!
Дата публикации: 02.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: «До сих пор горяча в свои 38»: новые фото Марии Шараповой взорвали соцсети

Экс-спортсменка продемонстрировала отличную форму. Рождение ребенка и завершение карьеры в большом теннисе никак не отразились на ее внешности. И даже пошли на пользу.

38-летняя Мария Шарапова сменила теннис на зимний вид спорта. Легендарная спортсменка поделилась свежими снимками в своем блоге.

«Оказывается, я все еще хорошо катаюсь на лыжах», — подписала она фото, на которых позирует в стильном лыжном комбинезоне. Поклонники оценили зимний наряд Шараповой, хотя многие до сих пор лелеют надежду увидеть теннисистку в фирменной белой мини-юбке, футболке-поло и кроссовках с ракеткой в руках. «Пожалуйста, вернитесь в теннис, Мария», «Такая милая», «Совершенство», «Теннисный мир без тебя уже не тот», «Она до сих пор горяча в свои 38», — пишут фолловеры.

sharapova.jpg

Фото: соцсети.

Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Свое решение она сообщила не на громкой пресс-конференции, а через личное письмо, опубликованное в журналах Vogue и Vanity Fair. В нем Мария рассказала, как сложно расставаться с теннисом, ставшим частью ее жизни с детства. Главной причиной ухода она назвала серьезные проблемы со здоровьем, а именно — хроническую боль в плече.

«Боль в плече стала моим постоянным спутником. Со временем сухожилия так ослабли, что каждый удар по мячу отдавался нестерпимой болью», — признавалась спортсменка.

Сейчас Мария наслаждается заслуженным отдыхом и реализует себя в одной из главных для женщины ролей — матери и жены. Она живет в Лос-Анджелесе с бизнесменом Александром Гилксом, которому три года назад подарила чудесного сына Теодора. О помолвке Шараповой с миллиардером в 2020 году писали все крупные издания, однако свадьбы не состоялось до сих пор.

Читайте нас также:
#теннис #спорт #отдых #социальные сети #Мария Шарапова #знаменитости #мать #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как социальные сети влияют на наши пищевые привычки — и почему мы этого не замечаем
Изображение к статье: В нижнем белье и мехах: Вера Брежнева отпраздновала 44-летие дерзкой съемкой
Изображение к статье: Загвоздка не в воспитании: что может скрываться за частыми капризами детей и усталостью
Изображение к статье: Не тушите цвет: как ухаживать за окрашенными волосами, чтобы сохранить стойкость оттенка

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: Шэрон Стоун рассказала, что после инсульта начала «слышать» умерших
Lifenews
Изображение к статье: «Эпидемия»? - Больницы по всей Латвии увольняют граждан РФ и РБ
Наша Латвия
Изображение к статье: Врач: женщины с талией более 80 сантиметров входят в группу риска по диабету
Люблю!
Изображение к статье: Ветеринар предупредил об опасности морозных прогулок для собак
Люблю!
Изображение к статье: «О разрешённой ненависти»: латышка о русофобии
Наша Латвия
Изображение к статье: ЛГБТ маршируют в форме. Иконка видео
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео