Очистить духовой шкаф от жира и пригоревших остатков пищи бывает сложно, особенно когда загрязнения прочно въедаются в стенки и дверцу. Стекло при этом считается самой проблемной частью, так как добиться прозрачности без разводов непросто.

Справиться с загрязнениями можно без применения дорогостоящей бытовой химии. Для приготовления очищающего средства рекомендуют отдельно смешать чайную ложку зубной пасты с гелем для посуды и в другой ёмкости соединить чайную ложку пищевой соды с тёплой водой. После этого оба раствора объединяют и перемешивают до однородной консистенции, а готовую смесь наносят губкой или распылителем на загрязнённые поверхности.

Сода помогает растворять жир и усиливает действие геля, а зубная паста работает как мягкий абразив. Состав оставляют на стекле на 10–15 минут, после чего загрязнения легко удаляются губкой или мягкой щёткой.