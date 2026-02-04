Baltijas balss logotype
Стекло снова прозрачное — чем отмыть духовку за 15 минут 0 538

Люблю!
Дата публикации: 04.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Стекло снова прозрачное — чем отмыть духовку за 15 минут

Очистить духовой шкаф от жира и пригоревших остатков пищи бывает сложно, особенно когда загрязнения прочно въедаются в стенки и дверцу. Стекло при этом считается самой проблемной частью, так как добиться прозрачности без разводов непросто.

Справиться с загрязнениями можно без применения дорогостоящей бытовой химии. Для приготовления очищающего средства рекомендуют отдельно смешать чайную ложку зубной пасты с гелем для посуды и в другой ёмкости соединить чайную ложку пищевой соды с тёплой водой. После этого оба раствора объединяют и перемешивают до однородной консистенции, а готовую смесь наносят губкой или распылителем на загрязнённые поверхности.

Сода помогает растворять жир и усиливает действие геля, а зубная паста работает как мягкий абразив. Состав оставляют на стекле на 10–15 минут, после чего загрязнения легко удаляются губкой или мягкой щёткой.

Читайте нас также:
#дом #кулинария #уборка #советы дом #чистка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
