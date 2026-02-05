Baltijas balss logotype
Рассадник пыли, о котором многие забывают: как легко и быстро отмыть радиатор

Люблю!
Дата публикации: 05.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рассадник пыли, о котором многие забывают: как легко и быстро отмыть радиатор

На радиаторах скапливаются пыль, липкий налёт и пятна. Даже при регулярной уборке эти приборы зачастую остаются без внимания.

Сначала нужно удалить пыль и мусор. Для этого подойдёт пылесос с плоской насадкой, способной проникнуть в промежутки между секциями. Альтернативный вариант — воспользоваться феном, предварительно разместив за радиатором влажное полотно, которое «поймает» поднимающиеся частицы.

После сухой очистки приступают к влажной обработке. Для чистящего раствора в литре воды комнатной температуры растворяют чайную ложку жидкого мыла, добавляют две столовые ложки пищевой соды и столовую ложку столового уксуса, затем тщательно всё перемешивают. Составом смачивают мягкую ткань и протирают внешние поверхности радиатора. Для очистки внутренних стенок секций используют старую зубную щётку, посудный ёршик или специальную щётку‑ёршик для батарей.

Пыль важно убирать, потому что в ней накапливаются аллергены, бактерии и микрочастицы, которые раздражают дыхательные пути и кожу. Регулярная уборка снижает риск аллергий и просто делает дом комфортнее и безопаснее для жизни.

#уборка #советы дом #чистка #домашнее хозяйство #здоровье
Видео