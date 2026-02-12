Многие думают, что порядок уборки не важен, но на самом деле он напрямую влияет на чистоту и свежесть в доме. Если начать с пола, большая часть пыли снова окажется на мебели и предметах интерьера. Чтобы разорвать этот замкнутый круг, важно знать, что и когда делать.

Домашняя пыль состоит из частиц кожи, волокон ткани, мелкой уличной грязи, шерсти животных, спор растений и остатков насекомых. Она постоянно перемещается по квартире — стоит только пройти мимо, открыть окно или начать уборку.

Правильный порядок уборки

Уборку следует выполнять сверху вниз. Сначала протираем шкафы, полки и столы, а затем — пол. Между предпоследним и последним этапом полезно сделать паузу на 10–15 минут, чтобы мелкие частицы осели.

Исключение: если в доме много шерсти животных, сначала пылесосим, чтобы собрать основную часть мусора, а потом вытираем пыль. В конце уборки снова пропылесосить — для окончательной очистки.

Для уборки пола рекомендуется использовать пылесос с HEPA-фильтром. Он эффективно задерживает мельчайшие частицы и не позволяет им снова подниматься в воздух. После использования всегда очищайте пылесборник и насадку — так прибор будет работать эффективнее при следующей уборке.

Следуя этим простым правилам, можно сократить количество пыли в доме и сделать уборку действительно эффективной.

источник