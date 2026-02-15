То, что носят в Париже, по праву считается эталоном моды. Знакомимся с очередным трендом.

В последние сезоны в фешен-мире явно наметился тренд на отказ от излишеств и чрезмерно напыщенных вещей: лаконичный крой, спокойные цвета, работа с искренними эмоциями, а не кричащими пустыми заявлениями — всё это лежит в основе многих коллекций.

Так что неудивительно, что прямо сейчас в Париже набирает популярность тренд, который является воплощением того, что мода наконец должна стать нашей зоной комфорта, а не стресса.

Кодовое слово: «ma puce». Такое наименование получил тренд, который обожают французские женщины.

Это модное движение фокусируется на одежде из лодена (или вареной шерсти) и шерстяного флиса серого цвета.

«Ma puce» — это французское выражение, буквально означающее «моя маленькая мышка». Ласковое обращение, выражающее нежность, интимность и мягкость. Название выбрано не случайно, ведь такие вещи в мышиных оттенках излучают спокойствие и одновременно выглядят невероятно стильно. Французские женщины обожают этот тренд, потому что он идеально сочетает в себе комфорт, функциональность и шик — всё то, что лежит в осное знаменитого французского стиля.

Вареная шерсть и шерстяной флис — материалы, которые вновь обретут актуальность весной 2026 года. Они теплые, мягкие, дышащие и при этом отличаются высоким качеством. И особенно хороши они в сером цвете, ведь этот оттенок вневременной и невероятно универсальный.

Будь то топ, кардиган, болеро, худи или брюки, подходящие для офиса, — серая шерсть адаптируется к любому стилю. А образы в тон, сочетающие разные оттенки серого, особенно популярны в 2026 году. В результате ты получаешь спокойный, элегантный и по-настоящему французский лук.

В качестве стилизации парижанки выбирают яркие контрасты с белым или черным. Большое преимущество тренда в том, что вещи из серой шерсти можно интерпретировать как в повседневном, так и в элегантном стиле.

Например, короткий кардиган или блейзер из шерстяного флиса можно носить с прямыми джинсами в офисе, ну а надев серые классические брюки ты получишь более формальный образ, который легко превратить в нарядный при помощи аксессуаров (дорогих ювелирных украшений и роскошной сумки).

Серые худи из вареной шерсти заменяют классические толстовки и выглядят более изысканно благодаря материалу. Аксессуары также играют важную роль. Шапки из мышино-серого шерстяного флиса повсеместно распространены в Париже и придают даже простым образам современный и изысканный вид.

Серый шикарно смотрится и в комбинации с модным коричневым оттенком. Сочетай серые брюки из вареной шерсти с коричневым объемным свитером и простой белой рубашкой с длинными рукавами в качестве базового слоя. Туфли на каблуке с острым носком добавят элегантности, равно как минималистичная сумка и солнцезащитные очки. Для более смелого образа подойдет объемный замшевый бомбер, создающий яркий контраст с лаконичным классическим стилем.

Ну а любители цвета всегда могут расставить акценты при помощи деталей. Образ в серых тонах мгновенно приобретает глубину благодаря яркой сумке, эффектному поясу или цветной обуви.

Французские женщины показывают, что серый цвет — идеальная возможность интегрировать эффектные аксессуары и не жертвовать при этом элегантностью.