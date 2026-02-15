Baltijas balss logotype
Опасная стирка: порошки, гели и капсулы, которые могут вызвать дерматит 0 244

Люблю!
Дата публикации: 15.02.2026
Doctorpiter
Изображение к статье: Опасная стирка: порошки, гели и капсулы, которые могут вызвать дерматит

Не важно, выбираете вы стиральный порошок, гель или капсулы для стирки, главное — подобрать средство с правильным составом и грамотно его использовать.

На рынке сейчас можно найти стиральные порошки, гели и капсулы для стиральных машин с любым ароматом, цветом и размером. Однако, если использовать их неправильно, есть риск вместе с чистым бельем получить раздражение и даже ожоги.

«Доктор Питер» спросил врачей о том, как и чем стирать вещи, чтобы не навредить здоровью.

Реальный случай

Житель Казани попал в Республиканскую больницу с пугающими химическими ожогами. На его спине и плече образовались огромные волдыри.

Как сообщили в больнице, мужчина заработал проблемы со здоровьем после того, как поспал на постельном белье. Оказалось, что ранее его жена постирала простыни с новыми капсулами из Азии.

Врачи диагностировали у 34-летнего пациента ожоги первой и второй степени.

Майя Парфенова, врач-дерматовенеролог

Как повезет

Аллергическая реакция — это всегда индивидуальный ответ организма. Ее могут спровоцировать самые разные компоненты — как отдушки и ароматизаторы, так и любое другое химическое вещество в составе стирального порошка или геля.

Существует довольно объемный перечень возможных аллергенов, но гораздо важнее не искать конкретный компонент, а вовремя заметить реакцию: если после контакта с постиранной вещью на коже появилось покраснение или сыпь, это может быть признаком аллергического дерматита.

Особенно внимательными стоит быть людям с уже диагностированными аллергическими заболеваниями, например поллинозом, астмой, атопическим дерматитом. Им я рекомендую выбирать гипоаллергенные средства — например, из линеек для стирки детского белья.

Универсальный лайфхак

Значит ли это, что любой порошок лучше, чем новомодные капсулы для стирки, которые якобы невозможно выполоскать с одежды? Нет никаких объективных данных о том, что гели или капсулы выстирываются хуже, чем порошки, если соблюден правильный режим стирки. Проблема возникает не из-за формы средства для стирки, а из-за ошибок в его использовании, например недостаточного времени полоскания.

Самый простой и рабочий способ свести риски к минимуму — двойное полоскание. Эта функция сейчас есть практически во всех современных стиральных машинах. С ее помощью остатки моющего средства будут максимально удалены из волокон ткани. После этого одежду можно будет носить без проблем даже обладателям самой чувствительной и склонной к аллергии кожи.

Елизавета Шухман, дерматолог

Самые опасные компоненты

Если вы знаете, что ваша кожа склонна к аллергическим реакциям, лучше все-таки предварительно изучить состав продукта перед покупкой.

Вот несколько компонентов стиральных порошков, которые чаще всего вызывают аллергию:

  • поверхностно-активные вещества (ПАВ) — они разрушают липидный барьер кожи, вызывая сухость, зуд и контактный дерматит;

  • ферменты (протеазы, амилазы, липазы) — используются для растворени» белковых и жировых пятен, могут вызывать аллергию при вдыхании (порошковые формы) или при контакте с кожей;

  • отдушки (ароматизаторы) — наиболее частая причина аллергии. Часто содержат линалоол, линалиловый ацетат, гераниол, цитронеллол — компоненты, признанные как потенциальные аллергены;

  • консерванты — например, метилизотиазолинон (MIT), хлорометилизотиазолинон (CMIT), соединения, выделяющие формальдегид. Могут вызывать даже при низких концентрациях контактную аллергию;

  • фосфаты и оптические отбеливатели — хотя реже вызывают аллергию напрямую, они усиливают раздражение кожи у предрасположенных к этому людей;

  • кондиционеры для тканей — содержат катионные ПАВ (например, диметилдистеариламмоний хлорид) и отдушки в высокой концентрации.

Главное — не переборщить

Большинство людей перебарщивают с дозировкой порошка или геля, полагая, что чем больше, тем чище. Это ошибка.

Всегда лучше свериться с рекомендованным количеством, которое производитель указывает на упаковке.

Есть несколько правил, которые помогут не сыпать или не заливать слишком много продукта для стирки.

  • Используйте дозатор — не кладите на глаз.

  • Для мягкой воды достаточно 1/2–2/3 от рекомендованной дозы. Например, если инструкция говорит — 70 мл на 5 кг, а вы стираете 3 кг, то используйте 30–40 мл и не на глаз, а с мерной ложкой.

  • При наличии аллергии или чувствительной кожи выбирайте гипоаллергенные средства без отдушек, ферментов и фосфатов (например, с маркировками «hypoallergenic», «dermatologically tested», «без ароматизаторов»).

Читайте нас также:
#безопасность #аллергия #стирка #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
