Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лёд, пар и фен — как вернуть растянутым вещам прежний вид 0 82

Люблю!
Дата публикации: 16.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лёд, пар и фен — как вернуть растянутым вещам прежний вид

Растянутые предметы гардероба — частая неприятность, с которой сталкиваются многие. При этом даже вещи, утратившие форму, можно привести в порядок и продлить им срок службы.

Один из действенных методов — использование горячей воды и пара. Он особенно подходит для шерсти, кашемира и смесовых тканей. Деформированные фрагменты нужно увлажнить горячей водой, аккуратно вернуть им нужный контур и высушить феном, зафиксировав форму.

Если пострадала резинка на вороте или манжетах, необходимо скрутить этот участок в плотный жгут, закрепить резинкой для волос и на несколько секунд опустить в кипящую воду. Считается, что резкая смена температуры помогает волокнам сжаться и восстановить первоначальный вид.

Шерстяные и хлопковые изделия можно «реанимировать» холодом. Для этого вещь замачивают в воде на несколько часов, затем осторожно отжимают, не выкручивая, и раскладывают для сушки на горизонтальной поверхности, подложив под низ махровое полотенце. Его рекомендуется менять по мере намокания, а на сильно растянутые зоны можно дополнительно положить кубики льда.

Читайте нас также:
#лед #советы дом #шерсть
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь
Изображение к статье: Врачи бьют тревогу: ежедневное употребление этого напитка разрушает сердце даже в малых дозах

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &
Изображение к статье: Сознательные пенсионеры собирают макулатуру. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Почему я предпочитаю готовить плов из гречки вместо риса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Фото: U.S. Army Photo / SPC. Oleander Smith
В мире
Изображение к статье: Умные и отважные суперагенты. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Азиатский союзник США стал активнее скупать российский алюминий
Бизнес
Изображение к статье: Рижский зоопарк приглашает провести выходные в тропиках
Культура &

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео