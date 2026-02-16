Растянутые предметы гардероба — частая неприятность, с которой сталкиваются многие. При этом даже вещи, утратившие форму, можно привести в порядок и продлить им срок службы.

Один из действенных методов — использование горячей воды и пара. Он особенно подходит для шерсти, кашемира и смесовых тканей. Деформированные фрагменты нужно увлажнить горячей водой, аккуратно вернуть им нужный контур и высушить феном, зафиксировав форму.

Если пострадала резинка на вороте или манжетах, необходимо скрутить этот участок в плотный жгут, закрепить резинкой для волос и на несколько секунд опустить в кипящую воду. Считается, что резкая смена температуры помогает волокнам сжаться и восстановить первоначальный вид.

Шерстяные и хлопковые изделия можно «реанимировать» холодом. Для этого вещь замачивают в воде на несколько часов, затем осторожно отжимают, не выкручивая, и раскладывают для сушки на горизонтальной поверхности, подложив под низ махровое полотенце. Его рекомендуется менять по мере намокания, а на сильно растянутые зоны можно дополнительно положить кубики льда.