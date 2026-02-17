В Португалии можно отыскать немало прекрасных мест, куда еще не добрались толпы туристов.

Большинство туристов, впервые посещающие Португалию, прогнозируемо едут в ее столицу Лиссабон (совершая при этом одни и те же ошибки).

Впрочем, из-да повышенного интереса путешественников, особенно в топ-сезон, в этом ярком городе может быть слишком людно и дорого. Чтобы избежать неприятных последствий чрезмерного туризма, туристам советуют рассматривать отдыха за пределами популярных направлений.

Тем временем, авторы крупнейшего в мире издательства Lonely Planet, живущие в Португалии, назвали пять секретных локаций в стране, которые обожают местные жители.

5 скрытых жемчужин Португалии, куда стоит поехать на отдыха

1. Трас-ос-Монтес

"Я почти всегда выбираю горы, а не пляж, и в Португалии моим любимым горным местом является Трас-ос-Монтес. Не ждите высоких вершин или горнолыжных курортов (хотя зимой здесь может выпадать снег), а скорее уединенного скалистого района с очаровательными деревнями и охраняемыми природными территориями", — делится секретом живущий в Лиссабоне американский писатель и фотограф Остин Буш.

По его словам, деальный способ добраться до этого самого северного португальского региона — арендовать автомобиль в Порту и доехать туда всего за 2 часа. В таком случае туристы смогут открыть для себя исторические гранитные деревни Трас-уш-Монтес, где кажется, что время остановилось где-то в 1500 году. Например, местные жители до сих пор разводят длиннорогих коров породы Барроса, которые спят в загонах на первом этаже под двухэтажными каменными домами.

При этом он отмечает, что Трас-ос-Монтес — это удивительный регион с точки зрения гастрономии.

"Когда я там бываю, я обращаю внимание на Tabernas do Alto Tâmega, сеть из 15 ресторанов по всему региону. Ожидайте огромные, сытные блюда, приготовленные на дровах, копченое мясо и домашнее гостеприимство. Моим фаворитом среди всех, пожалуй, является Casa de Souto Velho, фантастический ресторан в восточной части региона, где почти все ингредиенты выращиваются, разводятся или производятся на месте", — добавляет Остин.

2. Серра-да-Лоуза

"Когда летом на побережье наплывают толпы туристов, меня всегда тянет в менее посещаемые уголки Португалии. В глубине исторического региона Бейраш, в Серра-да-Лоуза, сочетаются почти забытые алдейи-ду-хисто (деревни из сланца), тихие пешеходные тропы и сказочные сельские уединенные места. Ночью Млечный Путь ослепительно сияет — особенно в Пампильюса-да-Серра, расположенном немного дальше от побережья", — рассказывает британский тревел-журналист и фотограф Дэниел Джеймс Кларк.

Среди прочего он советует посетить тщательно отреставрированную деревушку Сердейра, возрожденную как "Дом творчества Сердейры". Тепер это место отдыха для художников, предлагающее мастер-классы и пространства для генерации идей тем, кто стремится черпать вдохновение из природы.

Для настоящего уединения Дэниел рекомендует туристам остановливаться на ночь в одном из отреставрированных скальных домов в некогда заброшенных деревушках, таких как Таласнал или Кандал, построенных в 17 веке.

Гастротуристам он советует насладиться типичными сытными блюдами португальской кухни, такими как чанфана (тушеная баранина в глиняном горшочке), которые лучше всего сочетаются с местным красным вином, богатым минералами и произведенным из регионального сорта винограда бага.

3. Корво

В свою очередь португальский автор Сандра Энрикес рекомендует туристам обратить внимание на Корво — один из девяти островов Азорского архипелага, расположенного в Атлантическом океане, примерно в 1500 километрах от Португалии. Этот клочок земли площадью 18 кв. км с населением менее 400 человек остается в стороне от проторенных туристических маршрутов.

"Как только вы сойдете с самолета на Корво, вас окутает спокойствие этого похожего на деревню острова. Единственный муниципалитет на острове, Вила-ду-Корво, представляет собой крошечный скопление домов и узких улочек на скалах с видом на океан, где все находится в шаговой доступности. Главная природная достопримечательность — Кальдейран, лагуна на кратере вулкана, образовавшего остров, — находится в 2 часах ходьбы по 6-километровому маршруту в гору", — отмечает она.

При этом Сандра предупреждает, что на Корво туристам стоит забыть о планировании или плотном графике мероприятий. Вместо этого стоит быть готовыми к дням безделья, общению с местными жителями и распределению времени между утренними прогулками и послеобеденным отдыхом на пляже.

В то же время единственный ресторан на острове, Restaurante Caldeirão, находится прямо рядом с аэропортом и является лучшим местом для обеда или ужина с видом. Тем временем, за напитками, неформальными блюдами и непринужденными беседами с местными жителями стоит отправиться в BBC — Caffé & Lounge.

4. Фигейра-да-Фош

"С тех пор как я начала заниматься серфингом в 1990-х годах, Фигейра-да-Фош привлекала мое внимание, поскольку именно отсюда родом некоторые из пионеров соревновательного серфинга в Португалии. В этом спокойном городке, расположенном примерно в 200 км от Лиссабона, я обнаружила расслабленную атмосферу, одни из самых обширных пляжей страны и рестораны, которые идеально используют местные ингредиенты", — рассказывает потругальская писательница и серферка Марлен Маркес.

Хотя в первую очередь она любит это место за идеальные условия для серфинга, те, кому этот вид спорта не по душе, помогут насладиться спокойным отдыхом на пляже Прайя-да-Кларидаде: простирающийся на километры, это один из самых больших и широких пляжей Португалии. Также можно посетить роскошный дворец Сотто-Майор, отправиться в поход по Серра-да-Боа-Виажем или посмотреть шоу в казино Фигейра XIX века.

При этом приехав в конце июня, можно попасть на праздник Сан-Жуан, который включает в себя музыку, фейерверки и традиционные сардиновые пиршества у моря.

5. Вила-Нова-де-Милфонтеш

"Южное побережье всегда было излюбленным местом отдыха португальских семей. Большинство из них отправляются в Алгарве, но в последнее время многие предпочитают более тихие пляжи Алентежу, расположенного севернее. Для посещения этого региона нет неудачного времени. Поздняя весна и начало сентября — прекрасные и спокойные месяцы, но даже в разгар лета Вила-Нова-де-Милфонтес предлагает мирный отдых на берегу моря вдали от толп туристов", — говорит автор из Лиссабона Джоана Таборда.

По ее словам, Вила-Нова-де-Милфонтес — это один из многих прибрежных городов в Алентежу, регионе с обширными, дикими пляжами и живописными пешими маршрутами, такими как Рыбацкая тропа. Этот знаменитый пешеходный маршрут пересекает природный парк (здесь нет высотных отелей) и ведет вдоль крутых скал с видом на океан на всем протяжении пути.