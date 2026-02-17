Для борьбы с плесенью можно использовать домашнее средство на основе уксуса, чеснока и гвоздики. Его эффективность объясняется сочетанием природных антимикробных свойств.

Уксус обладает антибактериальным действием, гвоздика препятствует повторному появлению грибка, а чеснок усиливает эффект благодаря своим противогрибковым свойствам. В 200 мл уксуса добавляют одну столовую ложку чесночного порошка и такую же порцию измельчённой гвоздики, если предстоит отмыть тёмную поверхность.

Смесь должна настояться несколько часов, после чего её следует процедить через марлю и перелить в пульверизатор. После всех мероприятий следует обработать пораженные стены.