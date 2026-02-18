Baltijas balss logotype
Интерьерные тренды цвета 2026: спокойная база и насыщенные акценты 0 126

Люблю!
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Интерьерные тренды цвета 2026: спокойная база и насыщенные акценты

Новый интерьерный сезон 2026 предлагает отказаться от кричащих экспериментов в пользу сбалансированных и "долгоиграющих" цветовых решений. По словам профессионального дизайнера, сочетание светлых нейтральных тонов, природных оттенков и глубоких насыщенных цветов поможет создать пространство, где комфорт, гармония и индивидуальность выходят на первый план.

В 2026 году тренды в области цвета интерьеров смещаются к более вдумчивому подходу. Светлая нейтральная база, такая как айвори, мягкие бежевые и другие теплые светлые оттенки, остается классическим выбором для стен и крупных поверхностей. Такой фон обеспечивает универсальность, позволяя мебели, текстилю и декору играть главную роль в формировании образа комнаты.

Эксперты по интерьеру также отмечают рост популярности сложных природных оттенков — от тонов влажной глины до цвета выгоревшей на солнце травы и теплой древесной коры. Эти сложные приглушенные цветовые решения создают ощущение «заземления» и устойчивости, актуальное в условиях современной городской жизни.

Кроме того, глубокие и атмосферные цвета, такие как насыщенный синий или сложные графитовые и угольно-серые оттенки, используются для создания эмоциональных зон в доме. Насыщенные тона дают ощущение уюта, интимности и помогают выделить отдельные пространства, при этом требуя тщательной подготовки поверхностей перед покраской.

Текущий тренд также согласуется с международными прогнозами цветовых направлений для интерьеров 2026: дизайнеры и аналитики из профильных изданий отмечают, что природные зелёные оттенки, мягкие пастели и насыщенные землистые тона входят в число ведущих трендов следующего года.

...Итоговая палитра для интерьеров 2026 года отражает стремление к эмоциональному комфорту, балансу между светом и тенью, а также к индивидуальной выразительности, не выходящей за рамки долгосрочной актуальности. От светлой нейтральной основы до глубоких акцентных тонов — выбор оттенков должен быть функциональным, соответствовать условиям конкретного помещения и отражать собственный стиль его обитателей.

#комфорт #советы дом
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео