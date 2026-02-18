1. Питомец пьёт слишком много или мало воды

В среднем котам нужно 100 миллилитров жидкости на каждые 2 килограмма веса. Животное с весом 5 килограммов будет выпивать примерно чашку воды в день. Потребность в жидкости может меняться в зависимости от погоды: в жару жажда возникает чаще. Влияние оказывает и рацион: коты, которые едят влажный корм вместо сухого, могут пить меньше. Насторожить хозяина должны резкие изменения в привычках питомца. Если кошка опустошает миску с водой быстрее, чем раньше, это может быть признаком диабета, хронической почечной недостаточности или гипертиреоза.

Если питомец пьёт мало, это тоже может быть тревожным симптомом и указывать на проблемы с желудком или другими органами. Но порой отказ связан не с болезнью, а с кошачьей избирательностью. Владельцу нужно правильно обустроить место для питья. Используйте металлическую или керамическую миску — пластик накапливает запах, который отталкивает любимца. Регулярно ополаскивайте ёмкость. Держите её подальше от лотка и кормушки — некоторые кошки просто не любят пить рядом с едой и уж тем более туалетом.

2. У него изменился аппетит

Порой причины отказа от еды банальны: кошке может просто не нравиться корм или миска. Предложите питомцу другое лакомство и понаблюдайте за реакцией. Долгое угасание аппетита, как правило, говорит о наличии проблемы со здоровьем. В некоторых случаях кошки перестают есть из-за инфекций, заболеваний пищеварительной системы, проблем с зубами. А ещё животные не подходят к миске, если проглотили инородный предмет.

Чрезмерный аппетит тоже нехороший знак. Порой он возникает из-за диабета, гипертиреоза или глистов. Если кошка ест больше обычного, но не прибавляет в весе или даже худеет, скорее всего, у неё завелись паразиты. Посоветуйтесь с ветеринаром, какие препараты давать животному для профилактики глистов.

3. Кошка перестала мыться (или, наоборот, тратит слишком много времени на уход)

Здоровый домашний питомец регулярно вылизывается, чтобы почистить шерсть и избавиться от сбившихся комочков. Исключение — длинношёрстные породы, например персы или мейн-куны. Им труднее ухаживать за шубкой и освобождаться от колтунов. Но если кошка всегда была чистюлей и вдруг перестала вылизываться, это может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Иногда животным тяжело поднимать лапки из-за артрита — при нём движения приносят боль. Кстати, некоторые животные не хотят вылизываться из-за ожирения — им просто трудно дотянуться до живота или хвоста. Такому питомцу обязательно нужна диета: лишний вес у кошек приводит к гипертонии и болезням сердца. Чтобы проверить, насколько тщательно питомец следит за собой, обратите на него внимание после еды. Обычно кошки всегда умываются после приёма пищи.

Порой кошки вылизываются слишком часто. Заметить это несложно — на питомце появляются залысины или участки со "стриженной" шерстью (её кошка пережёвывала особенно интенсивно). Причиной чрезмерного ухода может быть аллергия или блохи. А иногда стресс — в таком случае хозяину следует уделять больше внимания питомцу.

4. У животного неприятно пахнет изо рта

Резкий гнилостных запах может указывать на проблемы с почками или печенью, диабет, заболевания кожи вокруг рта. Часто причина несвежего дыхания кроется в воспалении дёсен. Вы можете обратить внимание на дополнительные симптомы. Например, иногда кошка не хочет есть твёрдый корм и жуёт медленнее, чем обычно. Игнорировать эти проблемы нельзя — в будущем питомец может остаться без зубов. Чтобы не допустить воспалений, ветеринары рекомендуют каждый день чистить зубы кошке специальным гелем. Он помогает удалить налёт, который провоцирует заболевание.

5. На теле питомца появилось необычное уплотнение

Если вы гладите кошку и чувствуете уплотнение, не оставляйте его без внимания. Наличие шишек может быть признаком рака. Не затягивайте с визитом к врачу: благодаря ранней диагностике некоторые опухоли можно вылечить. Если окажется, что рак уже на финальных стадиях и оперировать кошку нет смысла, вы сможете проконсультироваться, как улучшить качество жизни больного любимца.

6. У кота мокрая мордочка (но воду он не пил)

Если у питомца течёт из носа и глаз, это может быть признаком инфекции верхних дыхательных путей. Кошачья простуда по симптомам напоминает человеческую. В большинстве случаев животное переносит её легко, хотя съездить в ветклинику будет нелишним. Иногда простуда приводит к опасным вторичным инфекциям, например пневмонии. Особенно внимательно стоит следить за состоянием котят и пожилых кошек. А ещё аллергическое раздражение с такими же симптомами вызывают блохи.

Кроме того, мордочка бывает мокрой из-за повышенного слюноотделения. Так случается, если кошка отравилась и её тошнит. А если вы не видите других симптомов, например рвоты или диареи, избыточное скопление слюны может сигнализировать о проблемах с гландами, зубами, дёснами и даже почками.

7. У кошки не прекращается рвота

Иногда животных тошнит при переедании или они срыгивают шерсть. Если это происходит эпизодически, причин для беспокойства нет. Можно давать корм небольшими порциями, чтобы голодный питомец не сметал его с тарелки. А справиться с комками шерсти поможет регулярное вычёсывание и специальный корм.

Сильная рвота может быть симптомом аллергии, воспаления кишечника, заболевания почек и даже рака. Не ждите, что проблема пройдёт сама: даже при банальном отравлении организм животного обезвоживается. Перед тем, как вести пушистого любимца в клинику, запишите частоту и цвет выделений. Это поможет врачу поставить диагноз.

8. Питомец просто не похож на себя

Порой трудно понять, что не так, — кошка просто другая. Раньше она была молчаливой, а теперь громко мяукает. Или, наоборот, шумный и активный питомец стал тихим и отказывается от игр. Часто подобные изменения характера говорят о том, что животное испытывает боль или стресс, например при переезде или появлении в доме ещё одного кота. Если тревожных ситуаций не было, внимательно понаблюдайте за любимцем. Вы заметите, когда именно он ведёт себя иначе, и обнаружите главные симптомы. Допустим, кошка медленно двигается и больше не запрыгивает на любимый подоконник. Скорее всего, это признаки артрита. А если животное мяукает на лотке, его, возможно, мучит цистит или запор.