Попытка смешать несколько моющих средств ради усиления эффекта в реальности часто заканчивается химическими ожогами, отравлением токсичными газами или повреждением поверхностей. Рассказываем, как обезопасить себя.

Сочетание хлорсодержащих средств с кислотами, включая уксус, лимонную кислоту и очистители от известкового налёта, приводит к выделению газа. Этот газ в небольших концентрациях вызывает кашель, удушье и ожоги слизистых, а при высоком содержании становится смертельно опасным. Похожий риск возникает при контакте хлорки с нашатырным спиртом или средствами с аммиаком.

Смешивание перекиси водорода с уксусом приводит к образованию перуксусной кислоты — едкого соединения, применяемого для дезинфекции в промышленных условиях. Такие комбинации дают непредсказуемый результат и могут повредить кожу, слизистые и дыхательные пути.

Также не рекомендуется использовать подряд нескольких средств для унитаза или прочистки труб. Опасность заключается в том, что сочетаний кислот, щёлочей и хлора сопровождается выделением тепла и токсичных газов. Сода и уксус вместе не представляют опасности, но оказываются бесполезными, так как нейтрализуют друг друга, а видимый эффект создают лишь пузырьки.