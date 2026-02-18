Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Ты выйдешь за меня снова?»: муж Пэрис Хилтон сделал ей повторное предложение руки и сердца 0 201

Люблю!
Дата публикации: 18.02.2026
womanhit
Изображение к статье: «Ты выйдешь за меня снова?»: муж Пэрис Хилтон сделал ей повторное предложение руки и сердца
ФОТО: Instagram

Пэрис Хилтон пережила один из самых романтичных моментов в своей жизни: 14 февраля 2026 года муж Картер Реум сделал ей повторное предложение руки и сердца. Это произошло всего за несколько дней до ее 45-летия, в идиллических бирюзовых водах острова Теркс и Кайкос.

Пэрис Хилтон повторно получила предложение руки и сердца

Супруг устроил любимой настоящую сказку на белоснежном пляже: белые одежды, белые цветы и свечи, а в кульминации загорелись огромные светящиеся буквы «WILL YOU MARRY ME AGAIN?». Картер опустился на одно колено, повторив жест пятилетней давности, когда пара впервые обручилась в 2021 году. Пэрис, не скрывая эмоций, ответила «да» во второй раз. Рядом находились их дети — трехлетний сын Феникс и двухлетняя дочь Лондон, которые стали свидетелями этого трогательного обновления клятв.

«Пять лет спустя... и он все еще заставляет мое сердце биться чаще. В День святого Валентина, в бирюзовых водах Теркс и Кайкос — всего за несколько дней до моего дня рождения — мой вечный Валентин сделал мне повторное предложение, и я сказала „да“ еще раз», — написала Пэрис в соцсетях, опубликовав серию фото и видео с церемонии.

Вечер завершился роскошным шоу розовых фейерверков в ночном небе. По словам звезды, это было даже волшебнее, чем первое предложение.

«Обновление обетов — это не только о пяти прекрасных годах. Это о том, чтобы показать нашим малышам, что любовь растет, углубляется и каждый раз выбирает друг друга заново. Вечность с тобой, Картер, все равно кажется слишком короткой», — добавила она.

Читайте нас также:
#свадьба #соцсети #знаменитости #романтика #День Святого Валентина
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Жир исчезает на глазах: простой проверенный способ вернёт кухне чистоту
Изображение к статье: Морозилка под контролем: как хранить заготовки и готовые блюда
Изображение к статье: «Тормозятся» ли мысли зимой? Что такое «мозговой туман» и как его уменьшить
Изображение к статье: Секретная свадьба и разрыв связей: как молодая жена 48-летнего Бероева скрывает старых знакомых и личную жизнь

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео