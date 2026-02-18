Пэрис Хилтон пережила один из самых романтичных моментов в своей жизни: 14 февраля 2026 года муж Картер Реум сделал ей повторное предложение руки и сердца. Это произошло всего за несколько дней до ее 45-летия, в идиллических бирюзовых водах острова Теркс и Кайкос.

Пэрис Хилтон повторно получила предложение руки и сердца

Супруг устроил любимой настоящую сказку на белоснежном пляже: белые одежды, белые цветы и свечи, а в кульминации загорелись огромные светящиеся буквы «WILL YOU MARRY ME AGAIN?». Картер опустился на одно колено, повторив жест пятилетней давности, когда пара впервые обручилась в 2021 году. Пэрис, не скрывая эмоций, ответила «да» во второй раз. Рядом находились их дети — трехлетний сын Феникс и двухлетняя дочь Лондон, которые стали свидетелями этого трогательного обновления клятв.

«Пять лет спустя... и он все еще заставляет мое сердце биться чаще. В День святого Валентина, в бирюзовых водах Теркс и Кайкос — всего за несколько дней до моего дня рождения — мой вечный Валентин сделал мне повторное предложение, и я сказала „да“ еще раз», — написала Пэрис в соцсетях, опубликовав серию фото и видео с церемонии.

Вечер завершился роскошным шоу розовых фейерверков в ночном небе. По словам звезды, это было даже волшебнее, чем первое предложение.

«Обновление обетов — это не только о пяти прекрасных годах. Это о том, чтобы показать нашим малышам, что любовь растет, углубляется и каждый раз выбирает друг друга заново. Вечность с тобой, Картер, все равно кажется слишком короткой», — добавила она.