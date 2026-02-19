Все случилось 1 января 2026 года в роскошном отеле Fairmont на вершине Ноб-Хилл. В первые часы нового года один из постояльцев заметил девушку, лежащую без движения, и решил, что она просто перебрала спиртного. Он позвал персонал. Сотрудники отеля бросились Виктории на помощь, пытались реанимировать, но прибывшие парамедики уже ничем не смогли помочь — смерть констатировали в 3:14 утра. Полиция сразу исключила возможность криминала. И вот теперь смерть классифицировали как несчастный случай — трагическая передозировка.

Виктория родилась в 1991 году в семье Томми Ли Джонса и его первой жены Кимберли Клафли (они развелись в 1996-м). В детстве и юности она пробовала себя в кино: мелькнула в «Людях в черном 2» вместе с отцом, появилась в «Холме одного дерева» и в драме «Три погребения Мелькиадеса Эстрады». Но со временем отошла от экрана. Иногда ее все же можно было заметить на красных дорожках рядом со знаменитым отцом.

К сожалению, последние годы ее жизни были полны тяжелых испытаний. В 2023-м Томми Ли Джонс даже оформлял временную опеку, чтобы помочь дочери после психического срыва и госпитализации — он хотел перевести ее в реабилитационный центр. В 2025-м Виктория дважды попадала под арест: весной — за вождение в состоянии наркотического опьянения, хранение запрещенных веществ и сопротивление полиции (при ней нашли подозрительный белый порошок), летом — за конфликт с применением насилия в отношении пожилого человека. По обоим случаям она не признавала вину.

В первые часы после трагедии семья актера выступила с коротким, но полным боли заявлением: «Мы глубоко благодарны за вашу поддержку, мысли и молитвы. Пожалуйста, дайте нам возможность пережить это горе в тишине и приватности». Для 79-летнего обладателя «Оскара» эта потеря стала сокрушительным ударом.