Весь западный шоу-бизнес потрясен известием о смерти американского актера Эрика Дэйна. Звезда популярных сериалов «Эйфория» и «Анатомия страсти» скончался в четверг, 19 февраля. Ему было всего 53 года. О трагедии сообщило издание People со ссылкой на официальное заявление семьи.

По данным портала, причиной смерти стали осложнения, вызванные боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Этот страшный диагноз актеру поставили в апреле 2025 года. Болезнь развивалась стремительно. За короткий срок неизлечимый недуг поразил центральную нервную систему Эрика и привел к параличу. В последние дни жизни Дэйн был прикован к инвалидному креслу.

Несмотря на тяжесть состояния, артист старался сохранять силу духа. «Свои последние дни он провёл в окружении дорогих друзей, преданной жены и двух прекрасных дочерей — Билли и Джорджии, которые были центром его мира. Его будет очень не хватать, и мы всегда будем с любовью его помнить. Эрик обожал своих поклонников и бесконечно благодарен за поток любви и поддержки, который он получил. Семья просит уважать их право на частную жизнь в это невероятно тяжёлое время», — поделились родные актёра. Семья всегда была для него главным приоритетом и опорой в борьбе с болезнью.

Коллеги по цеху глубоко потрясены известием. Эштон Катчер и Сельма Блэр выразили свою скорбь в соцсетях, вспомнив годы дружбы и совместные проекты. Они отметили стойкость Эрика в борьбе с болезнью и подчеркнули, что его уход — огромная потеря для всего профессионального сообщества.