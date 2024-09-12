Все равно тебя не брошу: Rail Baltica – денег нет, но строить надо

Неудачи самого масштабного инфраструктурного проекта независимой Латвии вызвали оживленное политическое внимание. На днях к теме Rail Baltica обратилась Комиссия Сейма по публичным расходам и ревизии. Как выяснилось, бросать работы никто не намеревается!

"Самое высокое финансирование, выданное Еврокомиссией"

Председатель парламентской комиссии Гатис Лиепиньш ("Новое Единство") обратил внимание на необходимость парламентского контроля: "Если не будет принято решение в силу объективных причин, то мы хотели бы увидеть проделанную работу".

Министерство сообщения в лице заместителя госсекретаря по вопросам Rail Baltica Кристине Малначи заявило, что "постарается дать ответы на вопросы, хотя и не на все".

Летом ведомство "интенсивно работало". Главным в Минсообщения считают финансирование строительства и то, что можно сделать с уже выделенными деньгами. Ведомство Каспарса Бришкенса ("Прогрессивные"), в частности, уже разработало поправки в Закон об осуществлении проекта Rail Baltica (принят под завершение полномочий XIII Сейма 31 октября 2022 года).

Госпожа Малнача всерьез утверждает, что можно ускорить работы на железнодорожной стройке. Ранее осуществляемая финансовая схема предусматривала 85% средств из ЕС (CEF — инструмент соединения), 15% из ЛР. "На европейском уровне такого финансирования нет ни у одного проекта", — отметила К. Малнача, у прочих транспортных идей только 30–50 процентов. Однако сейчас выяснилось, что "выделенное финансирование почти исчерпано, осталось совсем мало".

— Болезненный выбор привел к тому, что Европейская комиссия будет присваивать деньги строительным работам, остальное государствам–участникам придется искать самим, и эта пропорция 85–15 изменится. Уже в июле мы получили решение, что со столь высоким европейским софинансированием более не удастся проводить активность, которую мы планировали. Это такой новый аспект. Мы не видим, чтобы в ближайшие годы Европейская комиссия изменила свое отношение.

Всего в Балтии скоростная магистраль колеи 1435 мм и протяженностью 870 км привлекла уже около 4 миллиардов евро. Латвии из них следует рассчитывать на 1,4 миллиарда — причем с учетом государственного финансирования. Дополнительный пакет в 346 миллионов евро, которые надо потратить до 2028 года, предполагает повышенное софинансирование со стороны ЛР. "Строительство без строительного надзора вести нельзя", — подчеркнула К. Малнача. Поэтому надо найти 33,4 миллиона собственных денег.

"Нужно искать дополнительные источники"

В перспективе Латвия может вычерпать из ЕС на "стройку века" еще 176 миллионов евро, но это и все. "Нам нужно будет ждать нового финансового периода, который начнется в 2028 году, — сказала заместитель государственного секретаря. — У нас образуется финансовый разрыв, критическими будут 2026–2027 годы".

Но Минсообщения не сдается и трудится над поиском денег:

— Вероятно, есть еще и другие программы. Мы разработали предложения, как мы могли бы использовать Фонд когезии (выравнивания уровня жизни стран ЕС. — Прим. "СЕГОДНЯ"), Фонд восстановления. Возможно, надо посмотреть, можно ли увеличить госфинансирование. Привлечь частное финансирование, здесь коллеги из RB Rail усердно над этим работают. Начать переговоры с финансовыми институтами — Европейским инвестиционным банком. "Чтобы мы могли закрыть минимальные возможности", выразилась Кристине Малнача, можно было бы именно для Рижского узла Rail Baltica заинтересовать приватный капитал.

"Слишком рано судить о результатах первой оценки, мы их еще ждем. Но тут есть известные ограничения. Если будет привлечен частный инвестор, то должны пройти 3 года, прежде чем его найдут и составят договор, и только потом разработать проект. Дождемся выводов консультантов — как можно это совместить с европейскими фондами".

— Продолжим рассматривать и оценивать, — оптимистично заявила депутатам чиновница.

Кстати, на госслужбе госпожа Малнача совсем недавно, с этого лета — ранее лишь служила участницей закупочной комиссии Latvijas Valsts сeLi, но было это более 15 лет назад. И вот сразу — заместитель госсекретаря!

В Латвии уже строят сорокакилометровый участок

"Мы принимаем во внимание степень готовности, — рассказала далее госпожа Малнача. –Сейчас наиболее готов участок от Риги на юг, к литовской границе. Там уже готовы строительные проекты и уже начаты работы. Привлечено финансирование примерно на участке в 40 км от Мисы. Саласпилс — еще нет".

Что же касается северного участка, к границе Эстонии, то там проект готовится, а вот финансирования еще нет — кроме строительной базы в Скулте. "Надо смотреть, какие возможности там будут", — рассуждает заместитель госсекретаря. Впрочем, есть еще и инструмент военной мобильности Евросоюза, который может подсобить на участке от Мисы до Упеслеяс, где построят двухуровневый мост. "Не для всего объема, примерно для ста миллионов".

— Относительно Рижского кольца — тут не все однородно: есть места, где проходят строительные работы, есть, где не закончены строительные проекты. Начато отчуждение земли на отдельных участках, так что ситуация пестрая. Технически мы видим, что до 2030 года Рижское кольцо построить не получится.

Перед строителями поставлена задача невиданной сложности: "При строительстве Rail Baltica нам нужно обеспечить пассажирские, грузовые перевозки, удовлетворить надобности НАТО". Между тем заместитель госсекретаря убеждена, что Рижский центральный вокзал и аэропорт Рига обязательно должны войти в трассу новой магистрали. Ведь через главный рельсовый терминал столицы в 2023 году прошло 17 миллионов человек — это крупнейший показатель в Балтии.

Пришли в ресторан, а денег нет

Министерство сообщения создало единую рабочую группу, куда входит и Latvijas DzelzceLS. Наконец–то исполнительная власть перестала рассматривать Rail Baltica в отрыве от общей железнодорожной сети страны. "Синергия", по выражению К. Малначи, может "друг друга дополнять". "Чтобы мы могли использовать по возможности быстро уже то, что есть".

— Очень важно закончить начатые станции в Риге, в аэропорту, — отметила К. Малнача. Но с ними как раз нет ясности с финансированием — Европа по этим позициям платить отказывается. Зато в столице выстроены высокие перроны, и "можно удобно использовать их для новых электропоездов на колее 1520 мм".

Согласно версии Министерства сообщения, достаточно в течение ближайших 3 лет достроить тот новый вокзал, металлические фермы коего уже довольно долго красуются как некий символ, и тогда на новых электричках можно будет путешествовать по Латвии. Подобным же образом вероятно поступить и с терминалом в аэропорту, модернизировав имеющуюся линию от Иманты до Центрального вокзала.

— Остается проложить всего лишь маленький 4–километровый участок от аэропорта до Иманты, и мы получим удобное соединение с уже имеющимися поездами, — оптимистично пообещала госпожа Малнача. "У нас не останется наполовину законченных зданий".

— Мы как будто пришли в ресторан по приглашению, заказали стейк, но потом выяснилось, что никто платить за нас не будет, и осталось денег только на фарш с картошкой, — философски заметил на это депутат Лиепиньш.

Что ж, приятного аппетита, кунги, не подавитесь!