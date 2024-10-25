Министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") принес на заседание правительства на этой неделе две новости — хорошую и не очень.

Во–первых, выяснилось, что, несмотря на то что парламент Латвии неделей ранее одобрил нанесение ракетных ударов импортированными Украиной натовскими ракетами по всей территории России, полностью закрывать границы с РФ и РБ наша республика не намерена.

Во–вторых, власти хотя и работают над упорядочением очередей на внешних рубежах ЕС, но сделать это в современном ключе смогут только спустя два года.

На собственном печальном опыте

Несколько лет назад, когда еще вполне себе ходили поезда и летали самолеты, черт меня дернул отправиться в Россию на своей машине. Именно что рогатый, поскольку тут же начались самые что ни на есть неприятности.

Для начала я, как порядочный, зашел на сайт эстонской пограничной службы и через интернет–банк оплатил резервацию погранперехода в Лухамаа. Стоило это всего 4 евро. По расчету, я должен был выехать из Евросоюза в 9 утра и с учетом российского контроля на КПП в Шумилкино собирался где–то к 11 уже быть в Пскове, который находится в 60 километрах.

Однако каково же было мое удивление, когда, выехав из Риги еще затемно — время было декабрьское, по приезду на эстонско–российскую границу я обнаружил около терминала, с которого заезжают в зону таможенного и паспортного контроля, необычно большое скопление легковых машин. В чем же затык? Оказалось, "у них что–то с компьютером" и очередь не движется… с 5 часов утра.

Соответственно в лучшем случае, если станут пропускать вот прямо сейчас, то мы получим возможность проехать минимум часа через четыре. Такой расклад показался мне, тогдашнему, несправедливым.

И я махнул рукой и на уплаченные еврики, и на стоимость лишнего бензина, и сделал крюк аж в 93 км (за какое время — пояснять не буду, ехал по утренней Латгалии не быстро, а очень быстро!) до ближайшего пункта пересечения границы России и Латвии. Был тогда такой — Виентули, ныне закрытый. Там, впрочем, тоже пришлось постоять в живой очереди, но всего пару часов.

Так или иначе, когда в Пыталово я въезжал, было еще светло. Кстати, выехать из РФ мне тогда удалось безо всякой особенной очереди, через то самое Шумилкино, которое ранее не удалось проскочить на въезде.

Если это рассказать сегодняшним автопутешественникам, которые стоят на границах сутками, то они снисходительно улыбнутся. А все потому, что, как свидетельствует документ от ведомства К. Бришенса, "с учетом сложившейся геополитической ситуации, в связи с перевозками граждан Украины и Молдовы и перевозкой пассажиров в направлении Беларуси, поток нерегулярных перевозок автобусами на внешнюю сухопутную границу государства существенно увеличился".

У семи нянек

Чтобы понять, как непросто все с границей Латвии, стоит выяснить, кто же там за что отвечает. И узнаем, что охрану рубежей отчизны осуществляют:

пограничники, подведомственные МВД;

таможенный контроль проводит Служба государственных доходов;

на предмет живых животных и продукции биологического происхождения проверяет Продовольственно–ветеринарная служба Министерства земледелия.

Так как все это хозяйство находится на земле самоуправлений, то еще и Министерство умной администрации и регионального развития тут при делах.

А если учитывать, что перевозку грузов на фурах контролирует Министерство сообщения — то вот вам уже пять контор.

Прибавим к ним еще Государственную автотранспортную дирекцию, Латвийский государственный телевизионный и радиоцентр — и получим планируемую Систему электронизированного управления процессом пересечения и контроля границы — RKPEPS. Вот ее–то и собираются в течение ближайших пары лет сделать дистанционно оказываемой услугой.

Стоит заметить, что компьютерные базы данных на границах Латвии уже работают вовсю — есть, например, система автоматической идентификации контейнеров TLKAIS, система электронной информации Государственной пограничной охраны REIS, электронная система обработки таможенных данных EMDAS, Балтийская система обмена данными сканирования грузов BAXE. Так что с какой стороны включать компьютер, служивые знают. Но что ж тогда так все долго делается?

Четыре полосы

Понятное дело — государства–агрессоры и передвижения в их сторону не в приоритете.

К тому же "делегированные государством задачи и обязанности управления Министерство сообщения определяет, заключая договор делегирования в порядке, определенном второй частью 40–й статьи Закона о порядке государственного управления".

Конечно, можно сделать что–то по–быстрому — и "инструмент предварительной заявки и прогресса очереди" может заработать даже в конце первого квартала 2025 года — однако, как считают в Министерстве сообщения, "упомянутое есть упрощенное решение, которое в смысле функциональности и пригодности несоизмеримо с полноценно разработанным…"

Есть вариант, по которому на каждом пункте погранперехода создадут четыре полосы движения — на них будут проверять отдельно пассажирские автобусы (регламент на контроль одного регулярного перевозчика — 40 минут), нерегулярных перевозчиков людей, транспортные средства с грузом. По отдельной полосе можно будет пропускать опасные грузы, дипломатические грузы и т. д. Министерство сообщения уже подсчитало, что проведет в связи с этим информационную кампанию на 50 000 евро!

Уменьшение рисков возможностей провокаций

Тем самым ведомство К. Бришкенса, который принадлежит к той же партии "Прогрессивных", что и министр обороны Андрис Спрудс, намерено убить целую стаю зайцев. Будет сбалансировано количество транспортных средств на границах, минимизированы финансовые затраты для грузоперевозчиков, урегулировано дорожное движение, ну а под номером один значится "недопущение концентрации людей и автомашин, руководимых неизвестными мотивами на дорогах перед местами пересечения границы".

Всего в Латвии сейчас действуют три КПП на востоке — Патерниеки с Беларусью, Терехово и Гребнево с Россией. "В рамках модернизации у въезда и выезда установлены камеры видеонаблюдения, которые работают как "цифровые ворота", безошибочно считывая и опознавая номерной знак транспортного средства". Оный знак и будет уникальным идентификатором, данные коего передаются по оптоволоконным кабелям внутри КПП.

Чтобы ввести такой механизм, необходимо финансирование в 8 374 741 евро, из коих 7 118 530 евро собираются взять из Европейского фонда регионального развития. Сначала, впрочем, придется принимать изменения к нормативному регулированию, готовить спецификацию, разрабатывать паспорт проекта и проводить процедуру закупки. Так что в лучшем случае пройдет еще 24 месяца с принятия решения.

Хотя в наши дни ни в чем нельзя быть уверенным: в годину коронавируса отделали с иголочки за европейские же деньги латвийско–белорусский переход Силене — Урбаны. Теперь же там с нашей стороны — противотанковые заграждения…