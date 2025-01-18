Название улицы Пушкина в Иецаве будет изменено

Переименование улиц продолжается по всей Латвии. В Иецаве улица Пушкина к началу лета, скорее всего, будет иметь другое название. В этом году несколько улиц в Бауском крае также получат новые названия, а улица Пиониеру останется со старым названием.

Определена одна улица в Иецаве, которую будут переименовать. Это улица Пушкина, на ней 32 частных дома и один многоквартирный дом.

«20 декабря мы объявили об опросе жителей, а завершится он 20 января, тогда и станут известны результаты. Активность есть, проголосовало уже более 100 человек», — говорит Нормунд Ваверс, руководитель Ассоциации Иецавы.

Мнения жителей по поводу смены названия разнятся. Некоторые считают, что название следует сохранить, другие поддерживают изменение.

«Я так думаю, почему улица получила название Пушкина. Потому что с обоих концов у нее канава, а у Пушкина была такая жизнь — у него было трудное детство, так его жизнь и оборвалась», — говорит житель улицы Пушкина Янис.

«Он не имеет никакого отношения к Латвии. Да, он не имеет никакого отношения, он русский поэт, но поэт, как говорится, ничего плохого нам не сделал, поэтому у нас нейтральное (отношение – ред.)» – говорят об улице Пушкина Янис и Солвейга.

В свою очередь, Дайна считает, что улицу обязательно нужно переименовать из-за ее связью с Россией.

В самоуправлении отмечают, что существенных расходов из-за смены документов у жителей улицы Пушкина не предвидится — адреса автоматически обновляются во всех государственных реестрах, а смена табличек будет осуществляться за счет муниципалитета.

«Нам придется менять таблички на частных владениях жителей, и менять мы их будем за свой счет. Если посмотреть на нынешние цены, то изготовление табличек обойдется примерно в тысячу евро», — говорит Ваверс, добавляя, что название улицы Пушкина в Иецаве, скорее всего, изменится к началу лета. В этом году аналогичные решения будут приняты и в других местах Бауского края, но, например, улица Пиониеру в Бауске останется.

«В настоящее время решение будет принято на заседании думы в этом месяце в Скайсткалне, где есть предложение переименовать улицу Слимницас в улицу Базницас. Что касается названия улицы Пиониеру, мы получили мнение от совета жителей, что ее можно и не переименовывать», — заявил председатель Бауской краевой думы Айвар Окманис.

Самоуправление примет решение о переименовании улицы Пушкина, создав рабочую группу.