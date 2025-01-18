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Навыки обгона в Латвии: достаточно ли обучения в автошколе? 1

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
Навыки обгона в Латвии: достаточно ли обучения в автошколе?

Неосторожный или безрассудный обгон является одной из наиболее распространенных причин серьезных дорожно-транспортных происшествий в Латвии. Хотя ежегодно тысячи людей получают право на вождение автомобиля, оказывается, что в автошколах этому маневру обучают в основном только теоретически, поэтому водительское удостоверение можно получить даже в том случае, если за время обучения не было совершено ни одного обгона транспортного средства, передает TV3.

Статистика Управления безопасности дорожного движения (CSDD) показывает, что в среднем каждый год водительские права получают от 15 до 17 тысяч новых водителей. Обучение будущих водителей в основном проходит в условиях спокойного движения, в населенных пунктах, однако, согласно требованиям, курсанты также должны проехать по шоссе не менее четырех часов.

«Не говоря уже об элементах, которые необходимо усвоить в процессе обучения вождению за пределами населенного пункта» Но, конечно, если говорить конкретно о маневре обгона, то это один из элементов, который следует освоить при движении вне населенных пунктов», — говорит Юрис Тетерис, начальник отдела квалификации CSDD.

Этому нужно учиться, но на деле это трудно реализовать, так говорят в автошколах. И дело не в том, что инструкторы не хотят этому учить — во время занятий по вождению, которые не должны длиться более полутора часов, обычно практически невозможно найти того, кого можно обогнать.

«Если в этот момент весь транспорт движется с максимально разрешенной скоростью, то какой у вас вариант научиться обгонять кого-то? Никакого! Это значит, что, прежде всего, нам нужно найти на этой трассе, вне населенного пункта, «грибника», который будет ехать со скоростью ниже разрешенной. И тогда мы сможем попробовать показать, что такое обгон», - говорит Дайнис Узулиньш, руководитель автошколы «Vanags».

Поскольку такое стечение обстоятельств случается редко, обгоны чаще всего преподаются в автошколах только в качестве теоретических знаний, и многие получают права, так и не совершив ни одного обгона. Автошколы отмечают, что зачастую им сложно обучить своих студентов вождению за пределами города. А самая сложная ситуация у тех, кто получает права в Риге, — ведь одни только поездки за пределы столицы, особенно в час пик, занимают почти половину отведенного на занятия времени.

В CSDD подчеркивают, что хотя неосторожные обгоны и, возможно, недостаточный опыт вождения за пределами городов являются одними из наиболее распространенных причин аварий с серьезными последствиями, по их мнению, в процессе обучения новых водителей ничего не следует менять.

«Этим маневрам нужно обучаться, суть не в этом. Но с другой стороны, очень важно во время обучения действительно говорить о значении этого маневра и возможных рисках и небольших выгодах, если такой обгон будет осуществлен», - говорит Тетерис.

Между тем эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис отмечает: «Маневр обгона? По крайней мере, их следует научить тому, когда этого делать не следует. Это, возможно, даже важнее, чем научить их, когда это делать, а когда нет. Это, возможно, даже более важно. Не для того, чтобы научить, как это делать, а для того, чтобы научить, когда этого делать не следует.»

#за рулем
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Комментарии (1)

  • JD
    Janis Dombris
    19-го января

    Сложно найти кого обгонять? Да ладно! Полно неадекватов которые едут 80. Ну да теоретически сложно делать обгон, если обгонять при скорости 90, но можно. Беспроигрышный вариант, когда выпадает первый снег и обгонять людей, которые едут на летней резине 70 км/ч

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