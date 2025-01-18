Навыки обгона в Латвии: достаточно ли обучения в автошколе?

Неосторожный или безрассудный обгон является одной из наиболее распространенных причин серьезных дорожно-транспортных происшествий в Латвии. Хотя ежегодно тысячи людей получают право на вождение автомобиля, оказывается, что в автошколах этому маневру обучают в основном только теоретически, поэтому водительское удостоверение можно получить даже в том случае, если за время обучения не было совершено ни одного обгона транспортного средства, передает TV3.

Статистика Управления безопасности дорожного движения (CSDD) показывает, что в среднем каждый год водительские права получают от 15 до 17 тысяч новых водителей. Обучение будущих водителей в основном проходит в условиях спокойного движения, в населенных пунктах, однако, согласно требованиям, курсанты также должны проехать по шоссе не менее четырех часов.

«Не говоря уже об элементах, которые необходимо усвоить в процессе обучения вождению за пределами населенного пункта» Но, конечно, если говорить конкретно о маневре обгона, то это один из элементов, который следует освоить при движении вне населенных пунктов», — говорит Юрис Тетерис, начальник отдела квалификации CSDD.

Этому нужно учиться, но на деле это трудно реализовать, так говорят в автошколах. И дело не в том, что инструкторы не хотят этому учить — во время занятий по вождению, которые не должны длиться более полутора часов, обычно практически невозможно найти того, кого можно обогнать.

«Если в этот момент весь транспорт движется с максимально разрешенной скоростью, то какой у вас вариант научиться обгонять кого-то? Никакого! Это значит, что, прежде всего, нам нужно найти на этой трассе, вне населенного пункта, «грибника», который будет ехать со скоростью ниже разрешенной. И тогда мы сможем попробовать показать, что такое обгон», - говорит Дайнис Узулиньш, руководитель автошколы «Vanags».

Поскольку такое стечение обстоятельств случается редко, обгоны чаще всего преподаются в автошколах только в качестве теоретических знаний, и многие получают права, так и не совершив ни одного обгона. Автошколы отмечают, что зачастую им сложно обучить своих студентов вождению за пределами города. А самая сложная ситуация у тех, кто получает права в Риге, — ведь одни только поездки за пределы столицы, особенно в час пик, занимают почти половину отведенного на занятия времени.

В CSDD подчеркивают, что хотя неосторожные обгоны и, возможно, недостаточный опыт вождения за пределами городов являются одними из наиболее распространенных причин аварий с серьезными последствиями, по их мнению, в процессе обучения новых водителей ничего не следует менять.

«Этим маневрам нужно обучаться, суть не в этом. Но с другой стороны, очень важно во время обучения действительно говорить о значении этого маневра и возможных рисках и небольших выгодах, если такой обгон будет осуществлен», - говорит Тетерис.

Между тем эксперт по безопасности дорожного движения Оскарс Ирбитис отмечает: «Маневр обгона? По крайней мере, их следует научить тому, когда этого делать не следует. Это, возможно, даже важнее, чем научить их, когда это делать, а когда нет. Это, возможно, даже более важно. Не для того, чтобы научить, как это делать, а для того, чтобы научить, когда этого делать не следует.»