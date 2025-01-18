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Доска жалоб: ощущение, что живу в России, но я ведь живу здесь – в Зиепниеккалнсе! 3

Наша Латвия
Дата публикации: 18.01.2025
BB.LV
Доска жалоб: ощущение, что живу в России, но я ведь живу здесь – в Зиепниеккалнсе!

«Такое ощущение, будто я живу в России, но я живу здесь — в Зиепниеккалнсе!», - пишет на «Доске жалоб» Дайна.

К такому мнению женщина пришла, вступив в переписку с другими жильцами своего дома.

««Нас большинство, уважайте нас!» Таким сообщением закончился призыв говорить на государственном языке, а не на русском! Как с этим уживаться?», - возмущается женщина.

Отметим, что в комментариях под жалобой на данный момент можно найти лишь одно мнение.

«Кажется, что у дамы много свободного времени или недостаток внимания. Реальная дура!», - написала под жалобой Мара.

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Комментарии (3)

  • JB
    Janis Berzin
    19-го января

    Зачем новостной портал постоянно публикует зловонную жижу, выделяемую мозгами поражёнными шовинистическими пропагандой и сознанием? Всё это разжигание межнациональной дружбы ради поднятия рейтинга и хайпа?

    98
    0
  • VS
    Vad Sorry
    19-го января

    Кто на каком хочет на том языке и говорит и какой-то Даун с ее языком который скоро вымрет вообще лучше рот закрыть учить другие языки

    66
    0
  • Д
    Дед
    19-го января

    Так , если их правда большинство, а живете при демократии, то два варианта, либо уважать, либо на хутор, где большинство латышей.

    81
    0

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