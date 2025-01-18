Доска жалоб: ощущение, что живу в России, но я ведь живу здесь – в Зиепниеккалнсе!

«Такое ощущение, будто я живу в России, но я живу здесь — в Зиепниеккалнсе!», - пишет на «Доске жалоб» Дайна.

К такому мнению женщина пришла, вступив в переписку с другими жильцами своего дома.

««Нас большинство, уважайте нас!» Таким сообщением закончился призыв говорить на государственном языке, а не на русском! Как с этим уживаться?», - возмущается женщина.

Отметим, что в комментариях под жалобой на данный момент можно найти лишь одно мнение.

«Кажется, что у дамы много свободного времени или недостаток внимания. Реальная дура!», - написала под жалобой Мара.