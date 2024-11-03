За удобство заплатит потребитель: в Латвии «умный» электросчетчик станет обязательным

Министерство климата и энергетики направило в Сейм поправки в Закон о рынке электроэнергии. По мысли чиновников поправки должны укрепить права потребителей и улучшить их возможности получать качественные услуги.

Поставят на счетчик

Изменения в законопроекте предусматривают, что до конца 2026 года все операторы распределительных систем должны обеспечить интеллектуальный учет электроэнергии. Умные счетчики облегчают повседневную жизнь бытового пользователя, дают ряд преимуществ. Они способны точно подсчитывать потребляемую пользователем электроэнергию удаленно, в режиме реального времени, а также отправлять эти данные в автоматическом режиме оператору.

Пользователям, у которых есть умный счетчик, не нужно самостоятельно считывать показания счетчика и передавать их продавцу электроэнергии или оператору системы.

При наличии умного счетчика клиенты также имеют возможность пользоваться услугами, предлагаемыми трейдером, например, получать электроэнергию по биржевой цене. Умный учет также позволяет клиентам использовать систему нетто–расчетов или формировать энергетическое сообщество с другими участниками для продажи совместно произведенной электроэнергии.

Как указывают авторы поправок, всего в Латвии действуют 10 операторов распределительной системы, крупнейшим из которых является АО Sadales t?kls. Это предприятие уже якобы завершило программу внедрения интеллектуальных счетчиков по всей Латвии.

Инструмент сравнения

Одновременно поправки планируют создать инструмент для сравнения цен на электроэнергию, который будет создан и обслуживаться предприятием Sadales tīkls. Надзор будет осуществлять Комиссия по регулированию общественных услуг.

Несмотря на то, что в Латвии уже существует несколько сайтов для сравнения цен на электроэнергию, в законодательстве не указаны минимальные требования к таким инструментам. С помощью такого инструмента конечные потребители смогут просматривать информацию по всем предложениям трейдеров электроэнергии в одном месте, а также сравнивать затраты на электроэнергию на объектах аналогичного профиля.

Поправки также предусматривают, что оператор системы распределения получит возможность накапливать электроэнергию для последующей передачи в сеть. До сих пор закон предусматривал, что при соблюдении определенных критериев накопления могут быть установлены оператором системы передачи, но не оператором системы распределения.

С изменениями в этот законопроект оператор системы распределения получит право подключать к системе накопитель электроэнергии. Размещение накопителей электроэнергии в системе распределения будет способствовать более эффективному использованию существующей системы, в том числе возможности снижения потерь электроэнергии, что положительно скажется на тарифах.

Перепродавать нельзя

Поправки пересматривают также регулирование прямых линий. Прямая линия обеспечивает подачу электроэнергии на объекты, которые не могут быть подключены к существующей электроэнергетической системе. Прямая линия электропередачи может быть построена между изолированным производителем и изолированным пользователем, если они расположены не далее одного километра друг от друга в черте города или не далее пяти километров за городом.

Конечный потребитель при этом не должен выступать посредником в данной ситуации, т. е. не перепродавать электроэнергию кому–либо другому. Производитель и пользователь должны взаимно договориться как об учете, так и о ежемесячных расчетах. В случае строительства такого соединения необходимо получить от оператора подтверждение того, что установка прямой линии не влияет на безопасность эксплуатации или техническое развитие электроэнергетической системы. Разрешение на установку прямой линии выдает Государственное бюро строительного контроля.

Поправки также предусматривают, что любой конечный потребитель может напрямую договориться с производителем электроэнергии о покупке производимой им электроэнергии.

Резервируешь? Плати!

Еще одно новшество — для потребителей, которые намерены подключиться к системе электропередачи, будет предусмотрена соответствующая плата.

Министерство поясняет, что заказчики или потребители электроэнергии резервируют определенный объем мощности при запросе технических требований для подключения к системе передачи, но действующее регулирование не предусматривает плату за такое бронирование. При этом бывает так, что за короткий промежуток времени может быть зарезервирован значительный объем мощности системы передачи, но фактическая установка подключения не происходит.

Новое положение определяет, что в ситуации, когда есть заинтересованность в резервировании мощности, необходимо провести эффективное разграничение между теми потребителями, которые хотят и могут осуществить строительство подключения к линии электропередачи, и теми, кто резервирует мощность бездумно или без конкретной цели.

Взимание платы за резервирование мощности с клиентов позволит избежать ситуаций, когда пользователи электроэнергии резервируют сетевые мощности на длительный срок, не предпринимая никаких реальных действий по строительству соединения, в то время как другие клиенты из–за этого не могут осуществить подключение к системе передачи.

Время перемен

В Латвии за девять месяцев этого года клиенты сменили торговца электроэнергией около 45 000 раз, что на 16% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. Такие данные опубликовал оператор системы распределения АО Sadales tīkls.

В компании объясняют, что это может быть связано со стабилизацией ситуации на рынке, в том числе с меньшими колебаниями цены на электроэнергию. Тенденции предыдущих лет указывают на то, что в теплые месяцы года наблюдается относительно меньшая активность клиентов, задумавших поменять поставщиков электричества. Sadales tīkls полагает, что, вероятно, с увеличением потребления электроэнергии в самые темные и холодные месяцы года такая активность будет возрастать.

Кстати, в сентябре этого года по сравнению с августом средняя цена электроэнергии в Латвии снизилась на 22% — до 83,54 евро за мегаватт–час (Мвт/ч).

По данным Latvenergo, в Литве цена электроэнергии также снизилась на 22% и составила 83,95 евро за МВт/ч, а в Эстонии цена снизилась на 21% — до 84,15 евро за МВт/ч.

Снижение цен в странах Балтии главным образом обусловлено возвращением финско–эстонского межгосударственного соединения Estlink 2 в полноценный режим работы.