Посол Кристофер Т. Робинсон.

Посольство США в Латвии открыло в соцсети Telegram страничку на русском (!) языке. Это возмутило часть местной общественности. С приветственной речью по-русски выступил американский посол Кристофер Т. Робинсон: «Здраствуйте, меня зовут Кристофер Робинсон, я посол США в Латвии. Хотя я здесь уже почти два года, каждая новая встреча с вами продолжает меня удивлять. Я побывал в Валмиере, Лиепая, Резекне, в Даугавпилсе. Каждый уголок вашей страны сияет уникальностью. Очень рад знакомиться с людьми с разным опытом. Впереди много интересного. Делитесь впечатлениями и оставайтесь на связи.» Не смотря на то, что русская речь американского посла была опубликована более месяца назад, местные борцы с русским языком обнаружили ее только недавно. И отреагировали. В частности, был опубликован призыв к посольству США в Риге: «Пожалуйста, прекратите общение с нашей нацией в своем Telegram-канале на РУССКОМ языке! Наша страна называется ЛАТВИЯ. Наш язык – ЛАТЫШСКИЙ. Верните домой своего русскоязычного посла, который не уважает нашу страну, народ, язык и культуру, разговаривая с нами на языке террористического государства». Заодно была озвучена просьба к МИДу и его главе Байбе Браже: «Не могли бы вы объяснить нашим американским партнерам, какой государственный язык в нашей стране? И что американские дипломаты не должны делить нашу нацию на тех, кто говорит по-латышски, и тех, кто не говорит». Подключившиеся к дебатам комментаторы не пожалели посла США. Одни из них написал: “Это невообразимая пощечина латышам со стороны этого посла. Свинья. Он должен уехать. Негодяй». Недоволен и некий Эрвинс Крауклис: "Странно видеть посольство США, имеющее совершенно новый канал в Telegram (это теневая сеть, связанная с Россией) исключительно на русском языке, который не является государственным языком Латвии, и говорящего с латышами на русском языке…" А вот еще один комментарий от пользователя с ником Taisnība: “Посол США в Латвии обращается к латвийцам на русском языке в Telegram-канале посольства. Как вы это прокомментируете, МИД Латвии? Стыдно тебе, посольство США. В нашей стране один официальный язык – латышский”. Впрочем, официальной реакции от МИД Латвии не последовало – ни на рускую речь американского посла, ни на обзывательства в его адрес.

