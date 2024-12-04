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Посол США в Латвии вдруг заговорил по-русски. От МИДа ЛР требуют реакции 8

Наша Латвия
Дата публикации: 04.12.2024
BB.LV

Посол Кристофер Т. Робинсон.

ФОТО: пресс-фото

Посольство США в Латвии открыло в соцсети Telegram страничку на русском (!) языке. Это возмутило часть местной общественности.

С приветственной речью по-русски выступил американский посол Кристофер Т. Робинсон:

«Здраствуйте, меня зовут Кристофер Робинсон, я посол США в Латвии. Хотя я здесь уже почти два года, каждая новая встреча с вами продолжает меня удивлять.

Я побывал в Валмиере, Лиепая, Резекне, в Даугавпилсе. Каждый уголок вашей страны сияет уникальностью. Очень рад знакомиться с людьми с разным опытом. Впереди много интересного. Делитесь впечатлениями и оставайтесь на связи.»

Не смотря на то, что русская речь американского посла была опубликована более месяца назад, местные борцы с русским языком обнаружили ее только недавно. И отреагировали.

В частности, был опубликован призыв к посольству США в Риге:

«Пожалуйста, прекратите общение с нашей нацией в своем Telegram-канале на РУССКОМ языке! Наша страна называется ЛАТВИЯ. Наш язык – ЛАТЫШСКИЙ.

Верните домой своего русскоязычного посла, который не уважает нашу страну, народ, язык и культуру, разговаривая с нами на языке террористического государства».

Заодно была озвучена просьба к МИДу и его главе Байбе Браже:

«Не могли бы вы объяснить нашим американским партнерам, какой государственный язык в нашей стране? И что американские дипломаты не должны делить нашу нацию на тех, кто говорит по-латышски, и тех, кто не говорит».

Подключившиеся к дебатам комментаторы не пожалели посла США. Одни из них написал: “Это невообразимая пощечина латышам со стороны этого посла. Свинья. Он должен уехать. Негодяй».

Недоволен и некий Эрвинс Крауклис: "Странно видеть посольство США, имеющее совершенно новый канал в Telegram (это теневая сеть, связанная с Россией) исключительно на русском языке, который не является государственным языком Латвии, и говорящего с латышами на русском языке…"

А вот еще один комментарий от пользователя с ником Taisnība: “Посол США в Латвии обращается к латвийцам на русском языке в Telegram-канале посольства. Как вы это прокомментируете, МИД Латвии? Стыдно тебе, посольство США. В нашей стране один официальный язык – латышский”.

Впрочем, официальной реакции от МИД Латвии не последовало – ни на рускую речь американского посла, ни на обзывательства в его адрес.

#русский язык #посольство
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Комментарии (8)

  • VS
    Vad Sorry
    5-го декабря

    О мида ЛР требуют реакции:)))))). Срочно выслать посла!!!!! :)))

    1
    0
  • Д
    Дед
    4-го декабря

    Ну, правильно, он же уважает 40% жителей Латвии и обращается к ним на их языке. В мире это нормально.

    19
    2
  • ТК
    Тото Кутунио
    4-го декабря

    Ну, давайте, высылайте! Пошёл за популярном... Хотя кишка у вас тонка.

    37
    1
  • MI
    Marija Ivanova
    4-го декабря

    А наши колхозники в курсе, что сайт белого дома их хозяина доступен на испанском? Потомучто в США знать испанский такое же приемущество как в Латвии знать русский, куча людей особенно в некоторых исторически испанскоговорящих штатах не очень рубят на английском. И там люди это понимают и уважают.

    44
    2
  • AK
    Anton Kvaskov
    4-го декабря

    Когда в Беларуси Лукашенко разгонял оппозицию, запад считал это диктаторой. Когда в Грузии подавляют протестующих, это нарушение прав и свобод. А когда в Южной Корее оппозицию считают врагами страны, это демократия Когда в Сирии хотят свергнуть законно избранного президента страны, это называют освободительным движением народа.

    51
    4
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    4-го декабря

    Даааа...это прям полыхание жёпп до отвала для местных ариев со штангенциркулями.

    111
    4
  • JJ
    Jan Jans
    4-го декабря

    а кто против Хозяина этой страны будет из наших гос.деятелей против? это только чернь и быдло могут вякать.

    127
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    4-го декабря

    Пушкин вечен!

    138
    4
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