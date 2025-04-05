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Озвучен один из самых волнующих молодежь в Латвии вопрос. Какой же? 1 1249

Наша Латвия
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV
Озвучен один из самых волнующих молодежь в Латвии вопрос. Какой же?
ФОТО: LETA

Латвийская молодёжь крайне обеспокоена изменением климата, однако, по их мнению, в школах недостаточно говорят на эти темы, свидетельствует проведённый во время конкурса эрудиции "Fizmix" опрос.

У молодых людей положительное отношение к экологически чистым технологиям и "зелёному" образу жизни — 76% опрошенных считают, что такой подход может помочь предотвратить изменение климата. Они также верят, что их повседневный выбор имеет значение для смягчения этих изменений.

Многие молодые люди указали, что придерживаются принципов экологичного образа жизни — например, выбирают экологически чистые способы передвижения, сортируют отходы.

Половина опрошенных доверяет мнению своих родителей и членов семьи по вопросам климата. Однако треть имеет независимую точку зрения или не уверена в достоверности семейного мнения. Половина молодых людей сами активно интересуются вопросами климата и ищут информацию в интернете.

41% опрошенных не согласны или скорее не согласны с тем, что в школах достаточно информации об изменении климата. Это указывает на необходимость более широкого обсуждения климатических изменений и глобального потепления в учебных заведениях, считают авторы опроса.

Опрос был проведён в феврале этого года в сотрудничестве с компанией "RAIT Custom Research Baltic", в нём приняли участие 1000 школьников из 8–12 классов.

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(1)
  • Д
    Дед
    5-го апреля

    Латвийскую молодежь больше всего интересует, куда ехать, чтобы заработать, все остальное, по сути, хрень!

    27
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