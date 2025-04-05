Кому надо? Распродают сейфы уничтоженного в Латвии банка

Администратор находящегося в состоянии неплатежеспособности Baltic International Bank Линда Сниега-Свилане в рамках опроса цен предлагает приобрести бывшие в употреблении сейфы и шкафы для документов, принадлежащие банку, свидетельствует объявление в официальном издании Latvijas Vēstnesis.

Всего в опросе цен предлагается 21 сейф и один шкаф для документов. Начальные цены на сейфы находятся в диапазоне от 8 до 71 евро. Начальная цена шкафа для документов составляет 50 евро.

Заинтересованные лица могут подать свои предложения до 18 апреля текущего года.

Ранее сообщалось, что в конце марта 2023 года Суд по экономическим делам удовлетворил поданное Банком Латвии заявление о ликвидации Baltic International Bank. Банк был признан подлежащим ликвидации с 24 марта 2023 года. Ликвидатором банка суд назначил адвоката Олава Церу.

В свою очередь, решением Суда по экономическим делам от 24 января 2024 года Baltic International Bank был признан неплатежеспособным. Администратором процесса неплатежеспособности назначена Линда Сниега-Свилане.