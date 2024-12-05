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«Школы закрывают, чтобы расселить там мигрантов?» - латышская публицистка полна возмущения 3

Наша Латвия
Дата публикации: 05.12.2024
BB.LV
«Школы закрывают, чтобы расселить там мигрантов?» - латышская публицистка полна возмущения

За что боролись во времена Атмоды? Nаков пафос выступления бывшего редактора одноименной газеты Элиты Вейдемане, которая в Neatkarīgā описывает увиденное ею по LTV.

«Турист» Мухаммед, желающий из Беларуси попасть в Германию, по вырезанной в заборе дыре залетел в Латвию, перевозчику за это он заплатил 7000 евро, и сейчас он рад остаться в нашем государстве, конкретно — в Лиепне, ибо «неважно, где ты есть — в Латвии, Литве, Польше, Германии — это все государства Европы, государства Шенгенской зоны».

«В Лиепне уже более чем год открыт центр размещения соискателей убежища, где живут нелегальные мигранты из Индии, Афганистана, Ирака, Бангладеш и Таджикистана. Они все ждут, когда получат (или не получат) разрешение на пребывание. Примерно 80% его не получают, и им приходится отправляться назад в страну происхождения. То есть остаются эти 20%, которым в силу неизвестных соображений все же дается разрешение кататься по Европе. Выглядит, что Латвия к сожалению превратилась в государство, которое эти так называемые искатели убежища выбрали окончательной целью своего «путешествия», и Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) признает, что таких центров в дальнейшем нужно будет создавать больше. И почему бы нет, если ЕС щедро присваивает средства для размещения таких всемирных бродяг. Так, например, в Лиепне — помещения ликвидированной школы-интерната почти роскошно отремонтированы и отданы мигрантам. У здания заменена крыша, восстановлены системы отопления, электропроводки и водоснабжения, построена система пожарного обнаружения и тревожной сигнализации, восстановлена кухня и санитарные помещения (души, туалеты), а также проведены косметические ремонтные работы помещений. Общий бюджет проекта есть 3 080 933,15 евро, из которых 90% - 2 772 839,84 евро — есть финансирование Европейской Комиссии, но 10% - 308 093,31 евро — есть финансирование государственного бюджета»

«Действительно — во всех ликвидируемых школах ведь можно было бы разместить мигрантов, - горько иронизирует Э.Вейдемане, - и таких заброшенных школьных зданий весьма много — за время 26 лет в Латвии ликвидированы или реорганизованы 469 школ. Может быть такова также была цель: ликвидировать школы, чтобы там разместить нелегальных «туристов»? В Лиепне в интернате бывшей школы живет примерно 100 «улучшающих демографию», суточные деньги которых есть три евро (возможно, УДГМ предложит повысить это пособие), плюс еще они получают продовольственные наборы — для всего этого у государства денег хватает, пока наши собственные малообеспеченные продовольственные наборы с будущего года более не получат. Может быть малообеспеченным перейти в статус мигрантов — тогда у них все будет?»

«Как только удельный вес этих мигрантов достигнет определенной границы, - подчеркивает публицистка, - они потребуют строить мечети и вводить свои законы, и тогда интеграция произойдет только в одном направлении — не в направлении нашей культуры. Все будет происходить точно так же как в прочих государствах Европы, где число мигрантов уже измеряется миллионами».

#мигранты
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Григорий Антонов
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Комментарии (3)

  • А
    Андрей
    5-го декабря

    "Суровые годы уходют Борьбы за свободу страны За ними други-и-е приходют Они будут также трудны..!"

    За что боролись - на то и напоролись. А вообще, в перепечатке на пресс лв было указано: "Десять лет назад в Латвию прибыло всего 185 мигрантов, а сейчас их стало в десять раз больше." Если продолжить гиперболу - ещё через 10 лет их будет ещё в 10 раз больше - т.е. 18500. И все нахлебники. Маленький городок. А за что же они будут строить мечети? Небось как раз из гос.бюджета? Тогда бюджет проекта надо увеличивать? Где денег брать то? И это непременно случится ведь, да? Гражданка В. уже ищет себе коммуналку на пальме?

    "и вводить свои законы, и тогда интеграция произойдет только в одном направлении — не в направлении нашей культуры. " Вашей культуры, это какой, можно узнать? Если Вами любимое, гражданка Вейдемане, NA в лице министра культуры Латвии Наурис Пунтулиса, покровительствуте таким "культуристам" как K.Brekte, то по мне уже лучше индийская культура. Ибо у Бректе сплошные органы - символы плодородия в почёте. А люстру из органов, как экспонат от Латвии на международной выставке кто утвердил?

    Хлебайте полной ложкой, теперь!

    16
    1
  • VS
    Vad Sorry
    5-го декабря

    Ну школы закрывают потому что политика Латвии на уменьшение населения, пусть там хоть мигранты живут, а вот 3 евро в день это очень мало, работать то они ни могут

    15
    5
  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    Vad Sorry
    5-го декабря

    💪 Потужно! Надо больше чёрных лапищ, спонсируемых евробюрократией. Я только за. Быстрее эта черепообмерочная накроется жестяным тазищем.

    22
    1

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