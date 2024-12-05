«Школы закрывают, чтобы расселить там мигрантов?» - латышская публицистка полна возмущения

«Турист» Мухаммед, желающий из Беларуси попасть в Германию, по вырезанной в заборе дыре залетел в Латвию, перевозчику за это он заплатил 7000 евро, и сейчас он рад остаться в нашем государстве, конкретно — в Лиепне, ибо «неважно, где ты есть — в Латвии, Литве, Польше, Германии — это все государства Европы, государства Шенгенской зоны».

«В Лиепне уже более чем год открыт центр размещения соискателей убежища, где живут нелегальные мигранты из Индии, Афганистана, Ирака, Бангладеш и Таджикистана. Они все ждут, когда получат (или не получат) разрешение на пребывание. Примерно 80% его не получают, и им приходится отправляться назад в страну происхождения. То есть остаются эти 20%, которым в силу неизвестных соображений все же дается разрешение кататься по Европе. Выглядит, что Латвия к сожалению превратилась в государство, которое эти так называемые искатели убежища выбрали окончательной целью своего «путешествия», и Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) признает, что таких центров в дальнейшем нужно будет создавать больше. И почему бы нет, если ЕС щедро присваивает средства для размещения таких всемирных бродяг. Так, например, в Лиепне — помещения ликвидированной школы-интерната почти роскошно отремонтированы и отданы мигрантам. У здания заменена крыша, восстановлены системы отопления, электропроводки и водоснабжения, построена система пожарного обнаружения и тревожной сигнализации, восстановлена кухня и санитарные помещения (души, туалеты), а также проведены косметические ремонтные работы помещений. Общий бюджет проекта есть 3 080 933,15 евро, из которых 90% - 2 772 839,84 евро — есть финансирование Европейской Комиссии, но 10% - 308 093,31 евро — есть финансирование государственного бюджета»

«Действительно — во всех ликвидируемых школах ведь можно было бы разместить мигрантов, - горько иронизирует Э.Вейдемане, - и таких заброшенных школьных зданий весьма много — за время 26 лет в Латвии ликвидированы или реорганизованы 469 школ. Может быть такова также была цель: ликвидировать школы, чтобы там разместить нелегальных «туристов»? В Лиепне в интернате бывшей школы живет примерно 100 «улучшающих демографию», суточные деньги которых есть три евро (возможно, УДГМ предложит повысить это пособие), плюс еще они получают продовольственные наборы — для всего этого у государства денег хватает, пока наши собственные малообеспеченные продовольственные наборы с будущего года более не получат. Может быть малообеспеченным перейти в статус мигрантов — тогда у них все будет?»

«Как только удельный вес этих мигрантов достигнет определенной границы, - подчеркивает публицистка, - они потребуют строить мечети и вводить свои законы, и тогда интеграция произойдет только в одном направлении — не в направлении нашей культуры. Все будет происходить точно так же как в прочих государствах Европы, где число мигрантов уже измеряется миллионами».