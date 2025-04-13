Праздники – как серпом по ВВП: латвийские капиталисты недовольны отдыхающими трудящимися

Латвийский бизнес выступил против выходных — их в стране слишком много. В этом году у трудящихся 14 госпраздников. Это не считая 115 суббот и воскресений.

За чей счет вечеринка?

Латвийское ресторанное общество обратилось к фракциям Сейма и ответственным комитетам с призывом сократить количество праздничных дней в стране.

Казалось бы, в выходные пролетарии всех стран маршируют в ресторан, а ресторатору остается только стричь капусту. Но нет, не все так просто. На самом деле зарабатывает не он, а государство — ему достается больше налогов.

По мнению ассоциации, в Латвии сейчас слишком много праздничных дней, что означает для работодателей двойные расходы на оплату труда. Эта ситуация в основном затрагивает рестораны, кафе, гостиницы и другие предприятия отрасли.

Президент Латвийской ассоциации ресторанов Янис Энзис объясняет, что такая ситуация негативно влияет не только на бизнес, но и на клиентов, поскольку многие предприятия вынуждены закрывать свои двери, сокращать персонал — или они не могут обеспечить прежнее качество обслуживания. "Ситуация особенно сложна для тех предприятий, которые работают честно и платят все налоги, поскольку двойные налоги взимаются и с заработной платы, выплачиваемой в праздничные дни", — добавляет президент ассоциации.

Поэтому общество призывает парламент и правительство пересмотреть свою политику в отношении праздничных дней, возможно, сократив их количество или не признавая некоторые дни праздничными с точки зрения оплаты труда. Ассоциация также призывает обсудить возможные механизмы компенсации для компаний, чтобы снизить финансовое бремя, возникающее в связи с праздничными днями.

Апрель, май, труд?

Весна этого года станет необычной для всех работающих в Латвии. Начиная с пасхальных праздников и до Дня восстановления независимости Латвии четыре недели подряд будут с каким–то дополнительным праздничным выходным.

Что думают о таком совпадении латвийские бизнесмены и экономисты?

Оценивая "длинные выходные" с точки зрения экономического роста Латвии, экономист Дайнис Гашпуйтис видит больше негативных аспектов. Более того, этот фестиваль празднества — приговор нашему ВВП.

"Конечно, люди ходят в магазины и по выходным. Однако в основном это основано на потреблении, — отмечает он. — Этот баланс дефицитен. Другими словами, очевидно, что благосостояние и ВВП в такие дни не производятся".

По мнению Гашпуйтиса, работа в субботу путем переноса выходного дня, выпадающего на будний день, не может считаться работой, поскольку большинство сотрудников скорее всего работают лишь формально.

Экономист также напоминает, что каждая экономика работает в своем собственном ритме, а праздничные дни нарушают этот ритм, и это "обязательно будет ощущаться".

Отдых надо заработать

Гашпуйтис отмечает, что в Латвии необходимо обсудить количество государственных праздников — сократить их, а не увеличить. Возможно, Латвии даже понадобится провести общенациональный референдум по этому вопросу. По его мнению, в настоящее время жители щедро вознаграждены праздниками, в том числе длинными рождественскими и летним праздниками — такого нет больше нигде в мире, но при этом экономическая производительность в стране низкая.

"С этими праздниками, с социальными требованиями мы зашли гораздо дальше, чем экономика может оправдать и поддержать. Мы не настолько экономически развиты, чтобы все это было оправданно. Конечный результат — наши зарплаты, которые сейчас не такие, как нам хотелось бы. Без работы нет процветания".

Гашпуйтис также видит негативные социальные последствия многочисленных праздников в Латвии. Он напоминает, что на дорогах Латвии случаются аварии, в водоемах тонут люди, особенно во время или после праздников.

Если обратиться к цифрам, то в Латвии в среднем из 365 дней в году 245 являются рабочими, а 115 — выходными, а это почти половина от общего числа отработанных дней. В этом году общее количество государственных праздников, или "красных дат", составляет 14.

В прошлом году валовой внутренний продукт достиг 40,21 млрд евро, а если его разделить на общее количество дней в году, то в среднем дневной ВВП в Латвии достигает примерно 110 млн евро.

"Это грубо говоря. Конечно, ВВП будет намного выше в будни, и в выходные мы тоже что–то потребляем. Не так, что все спят и ничего не делается. Но во многих учреждениях ничего не происходит, государственные институты не работают, институты делового сотрудничества не работают", — поясняет экономист.

Личное мнение Гашпуйтиса заключается в том, что страна должна достичь такого уровня условий труда, который позволит людям находить удовлетворение в своей работе. "Конечно, есть семья, есть сохранение традиций государственности, это важно, но нам также нужно найти в этих пяти рабочих днях наполненность и смысл", — резюмирует экономист.

Если бы мы были Люксембургом

"Каждый праздник, каждый выходной день влечет за собой дополнительные расходы для предпринимателей", — вторит жалобщикам Янис Эндзиньш, председатель правления Латвийской торгово–промышленной палаты (ЛТПП), о предстоящих праздниках в апреле и мае, добавляя, что предприниматели чувствуют себя так, словно устраивают вечеринку, за которую им приходится платить из собственного кармана.

"Производственным предприятиям часто все равно — праздник это, выходной или рабочий день. Есть заказы, которые нужно выполнить, и клиентов мало интересует, празднуем мы что–то в Латвии или нет", — обрисовывает Эндзиньш ситуацию в праздничные дни на латвийских производствах.

Он подчеркивает, что многие компании работают круглосуточно и без выходных. Однако убытки обусловлены латвийским законодательством — предприниматель должен оплачивать работу в праздничные и выходные дни, предоставляя 100–процентную премию, как того требует Закон о труде.

"Если бы наш уровень благосостояния был как в Швейцарии или Люксембурге — или на уровне других богатых европейских стран, то в какой–то момент мы могли бы работать меньше. Но если мы отстаем от среднего европейского уровня благосостояния, то нам приходится держать это благосостояние за руку. И кроме того, у нас уникальная ситуация, когда нам приходится платить вдвойне за работу в выходные и праздничные дни. Это не способствует нашему благосостоянию, а подрывает его", — указал Эндзиньш.

В итоге ЛТПП предложила сократить установленную законом надбавку за работу в праздничные и выходные дни вдвое — до 50%.