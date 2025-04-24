Президент Польши: Украине придется уступить по некоторым вопросам

В эксклюзивном интервью Euronews Анджей Дуда подчеркнул, что никто, кроме Соединённых Штатов, не сможет остановить Россию. Президент считает, что Украине придется пойти на компромисс, чтобы прекратить войну, и что обе стороны должны будут пойти на уступки.

"Сегодня мой вывод абсолютно однозначен - за пределами Соединённых Штатов нет никого, кто мог бы остановить Владимира Путина. Именно поэтому я верю, что президент Дональд Трамп с его решимостью может положить конец этой войне (...) только это американское давление может действительно положить конец этой войне и помочь выковать мир, который не будет комфортным ни для одной из сторон. Но, возможно, именно это сделает его устойчивым", - сказал президент Анджей Дуда в интервью Euronews.

Президент также затронул тему войны в Украине, заявив, что заключённый мир должен быть прочным. Однако он признал, что Украине придется уступить по некоторым вопросам:

"Это должен быть компромисс. То есть де-факто этот мир должен, по моему личному мнению, сводиться к тому, что ни одна из сторон не сможет сказать, что выиграла эту войну, потому что каждая сторона в каком-то смысле должна будет отступить. Ну, и Украине тоже придется в каком-то смысле отступить, потому что, вероятно, именно это и произойдет. В какой степени? Мне трудно ответить на этом этапе".