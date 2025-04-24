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На Rail Baltica в этом году нужны ещё четыре миллиона евро 4 1223

Политика
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
На Rail Baltica в этом году нужны ещё четыре миллиона евро

Для покрытия расходов совместному предприятию трёх стран Балтии АО "RB Rail" в этом году с латвийской стороны необходимо ещё 4,091 миллиона евро без учёта налога на добавленную стоимость (НДС), сообщил в интервью агентству LETA председатель правления "RB Rail" Марко Кивила.

Он пояснил, что общий бюджет "RB Rail" на этот год составляет 37,966 миллиона евро без НДС, из которых доля Латвии — 8,542 миллиона евро.

На данный момент с латвийской стороны требуется ещё 4,091 миллиона евро, а 3,236 миллиона евро составляют расходы на покрытие НДС. Обе другие страны Балтии уже утвердили бюджет совместного предприятия.

"Бюджет 'RB Rail' определяется международным Соглашением по управлению проектом, в котором прописаны функции, выполняемые 'RB Rail' для проекта Rail Baltica. Эти функции составляют основу включённых в бюджет расходов, и их можно сократить только при условии согласия всех трёх стран Балтии", — добавил Кивила.

Он также указал, что "RB Rail", согласно решению правительства Латвии от 11 февраля, получила 3,345 миллиона евро, что составляет почти половину необходимого финансирования, однако по оставшейся части в размере около четырёх миллионов евро ведутся обсуждения.

"Правительство Латвии в феврале этого года решило финансировать специфические для Латвии расходы — услуги, оказанные в интересах Латвии, однако большая часть латвийского софинансирования для совместных мероприятий пока не утверждена", — добавил Кивила.

Он пояснил, что в бюджете "RB Rail" доля финансирования со стороны Европейского союза составляет 58%, Латвии — 18%, Литвы и Эстонии — по 12%. "Даже небольшое сокращение латвийского софинансирования приведёт к значительному снижению общего бюджета и повлияет на услуги, предоставляемые другим странам, поскольку латвийское финансирование используется как рычаговый механизм", — пояснил он.

Также председатель правления "RB Rail" подчеркнул, что латвийская доля софинансирования на 2025 год уже была сокращена на 27%. Поэтому сократить расходы в этом году будет сложно, так как они основаны на ранее утверждённом бюджете, и решений о прекращении соответствующих мероприятий не принималось.

Кивила резюмировал, что "RB Rail" в основном финансируется ЕС, Эстонией и Литвой, однако большинство сотрудников и расходов сосредоточены в Латвии, поэтому вклад "RB Rail" в экономику Латвии экспоненциально превышает её софинансирование.

Таким образом, по словам руководителя "RB Rail", ясность со стороны правительства Латвии по поводу необходимого финансирования требуется как можно скорее.

Как ранее сообщало LETA, 11 февраля этого года правительство поддержало перераспределение 3,345 миллиона евро из двух бюджетных программ Министерства сообщения на покрытие расходов проекта "Rail Baltica" — "RB Rail".

Также сообщалось, что согласно последней информации "RB Rail", расходы на первый этап проекта "Rail Baltica" в странах Балтии могут достичь 14,3 миллиарда евро, из них в Латвии — 5,5 миллиарда евро, при этом возможна экономия до 400 миллионов евро за счёт оптимизации технических решений, а также другие потенциальные сокращения затрат.

Общие расходы проекта, согласно анализу затрат и выгод, в странах Балтии могут достичь 23,8 миллиарда евро. В предыдущем анализе в 2017 году оценивалось, что проект в целом обойдётся в 5,8 миллиарда евро.

Проект "Rail Baltica" предусматривает создание железнодорожной линии европейского стандарта колеи от Таллина до границы Литвы и Польши, чтобы соединить страны Балтии с другими государствами Европы. В рамках проекта в странах Балтии планируется построить новую железнодорожную линию длиной 870 километров с шириной колеи 1435 мм и максимальной скоростью движения поездов 240 километров в час.

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(4)
  • А
    Андрей
    24-го апреля

    Собирайте через ziedot lv - они на военные нужны Украины насобирали миллион. Рай Болтик, как многим думается - тоже проект для военных нужд. Вот пусть желающие раскошелятся, раз уж правительство так упорно собирается на войну, а не у мирного народа из карманов вытягивать.

    25
    0
  • ЯО
    Яшка Одесский
    24-го апреля

    4 миллиона это надо населению в уши налить, чтобы не ныли! А на самом деле? Очередная махинация по воровству продолжается!

    22
    0
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го апреля

    Пора в очередной раз потрошить Пенсионный фонд Латвии. Да дороговато обошёлся Латвии "ЗОЛОТОЙ ПАРАШЮТ" Мартина.

    17
    3
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    "Доля финансирования со стороны Латвии — 18%, Литвы и Эстонии — по 12%" - в Латвии длина путей и число станций на 6 процентов больше или эта сумма предусмотрена для распила?

    18
    0
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