Куда бежать, где лежать? - Карта бомбоубежищ, нарисованная Рижской думой, вызвала шквал возмущения

На сегодняшний день у Рижской думы, по словам самих думцев, не хватает убежищ для 450 000 рижан. Но рижане, в случае если Путин пошлет нам свои приветы-ракеты, даже не знают, где расположены существующие убежища.

По данным проведенного порталом bb.lv опроса, только 4% жителей в курсе того, где находится ближайшее бомбоубежище. Соответственно лишены доступа к этой "государственной тайне" 96% опрошенных. В репрезентативном опросе приняли участие более 1600 человек.

Чтобы исправить ситуацию, Рижская дума опубликовала цифровую карту убежищ, которые были проверены Государственной пожарно-спасательной службой (ГПС) и признаны пригодными для использования по назначению и находятся в муниципальной или смешанной собственности.

«В то время как создание национальной карты убежищ все еще продолжается, мы решили действовать проактивно и опубликовать карту безопасных убежищ, принадлежащих Рижской думе, обследованных и обозначенных. Мы создали отдельный слой информации о безопасности, который позволяет просматривать не только убежища, но и места сбора и критические места расположения банкоматов. Карта будет постоянно обновляться по мере продолжения работ по обследованию и маркировке», - торжественно сообщила сайту „X“ вице-спикер Рижской думы.

🔴Nupat publicējām Rīgas patvertņu karti.

Kamēr visas valsts patvertņu kartes izveide vēl ir procesā, esam nolēmuši rīkoties proaktīvi un publicēt Rīgas pašvaldības īpašumā esošo, apsekoto un marķēto droša patvēruma vietu karti.

☑️Esam izveidojuši atsevišķu drošības informācijas… pic.twitter.com/Ys4ik1Fq8s — Linda Ozola (@OzolaLV) April 22, 2025

Но что думают о карте рижане?

Карлис Сержантс: Опубликованные на данный момент убежища рассчитаны примерно на 50-60 тысяч человек, включая подвалы Центрального рынка. Интересно, морозильные камеры уже демонтированы, а перегородки закрытых отсеков снесены?

Илзе: Кирдык жителям Киспасы. Вообще, зона вокруг Госархива - это бывшее убежище. Но, насколько я понимаю, вам придется топать либо в центр через мост, либо в Агенскалнс.

Армандо: Госпожа Линда, я посмотрел на карту, ближайшее место от места, где я живу, находится где-то между улицами Авоту и..... Я понятия не имею. Ни адресов, ни названий улиц - ничего. Я хотел бы получить больше информации и отзывы пользователей.

Эрнест: В Иманте две школы, где можно укрыться. В средней школе 96 раньше был тир в подвале - который также был убежищем. Еще несколько школ идентичного проекта. Что с ними делать? Подземная парковка в парке Кронвальдса - не обозначена. Вы серьезно? И снова утопающих спасают сами утопающие.

Некто: Поздравляю! Скоро муниципальные выборы, и вам придется делиться тем хорошим, что вы сделали! Жаль, что в прошлом году ничего не было начато! Наверное, потому что в 2024 году выборов не было.

Я: карта - это шляпа. Что это за таинственная средняя школа Зиепниеккалнс на улице Ислицес, 4? Насколько я знаю, правильный адрес - Озолциема, 24, это на другой стороне улицы Валдекю.

Йоланта: Я проверила обеспеченность приютами в моем районе и соседнем районе - из 35 000 жителей укрыться могут 1500... это 0,04 % населения, печально...

Маттиас: Как это понимать? Если включается сирена воздушной тревоги, люди бегут 1-3 км до ближайшего убежища?

Аноним: Значит, действительно - подземные ядерные убежища глубиной в несколько метров в Гайльезере не для обычных людей!

Леонард: Мне требуется ~ час пешком, чтобы добраться до ближайшего. Я, пожалуй, останусь здесь, спасибо.

Лара: Как-то не вяжется с плотностью населения. Полно районов, где нет ничего!

Адвокат Артурс Звейсалниекс: Мы очень подготовлены. Три года идет настоящая война, но, например, в таком маленьком районе, как Пурвциемс, ноль убежищ - великолепно.