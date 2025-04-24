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Куда бежать, где лежать? - Карта бомбоубежищ, нарисованная Рижской думой, вызвала шквал возмущения 4 741

Наша Латвия
Дата публикации: 24.04.2025
Neatkarīgā
Куда бежать, где лежать? - Карта бомбоубежищ, нарисованная Рижской думой, вызвала шквал возмущения

На сегодняшний день у Рижской думы, по словам самих думцев, не хватает убежищ для 450 000 рижан. Но рижане, в случае если Путин пошлет нам свои приветы-ракеты, даже не знают, где расположены существующие убежища.

По данным проведенного порталом bb.lv опроса, только 4% жителей в курсе того, где находится ближайшее бомбоубежище. Соответственно лишены доступа к этой "государственной тайне" 96% опрошенных. В репрезентативном опросе приняли участие более 1600 человек.

Чтобы исправить ситуацию, Рижская дума опубликовала цифровую карту убежищ, которые были проверены Государственной пожарно-спасательной службой (ГПС) и признаны пригодными для использования по назначению и находятся в муниципальной или смешанной собственности.

«В то время как создание национальной карты убежищ все еще продолжается, мы решили действовать проактивно и опубликовать карту безопасных убежищ, принадлежащих Рижской думе, обследованных и обозначенных. Мы создали отдельный слой информации о безопасности, который позволяет просматривать не только убежища, но и места сбора и критические места расположения банкоматов. Карта будет постоянно обновляться по мере продолжения работ по обследованию и маркировке», - торжественно сообщила сайту „X“ вице-спикер Рижской думы.

Но что думают о карте рижане?

Карлис Сержантс: Опубликованные на данный момент убежища рассчитаны примерно на 50-60 тысяч человек, включая подвалы Центрального рынка. Интересно, морозильные камеры уже демонтированы, а перегородки закрытых отсеков снесены?

Илзе: Кирдык жителям Киспасы. Вообще, зона вокруг Госархива - это бывшее убежище. Но, насколько я понимаю, вам придется топать либо в центр через мост, либо в Агенскалнс.

Армандо: Госпожа Линда, я посмотрел на карту, ближайшее место от места, где я живу, находится где-то между улицами Авоту и..... Я понятия не имею. Ни адресов, ни названий улиц - ничего. Я хотел бы получить больше информации и отзывы пользователей.

Эрнест: В Иманте две школы, где можно укрыться. В средней школе 96 раньше был тир в подвале - который также был убежищем. Еще несколько школ идентичного проекта. Что с ними делать? Подземная парковка в парке Кронвальдса - не обозначена. Вы серьезно? И снова утопающих спасают сами утопающие.

Некто: Поздравляю! Скоро муниципальные выборы, и вам придется делиться тем хорошим, что вы сделали! Жаль, что в прошлом году ничего не было начато! Наверное, потому что в 2024 году выборов не было.

Я: карта - это шляпа. Что это за таинственная средняя школа Зиепниеккалнс на улице Ислицес, 4? Насколько я знаю, правильный адрес - Озолциема, 24, это на другой стороне улицы Валдекю.

Йоланта: Я проверила обеспеченность приютами в моем районе и соседнем районе - из 35 000 жителей укрыться могут 1500... это 0,04 % населения, печально...

Маттиас: Как это понимать? Если включается сирена воздушной тревоги, люди бегут 1-3 км до ближайшего убежища?

Аноним: Значит, действительно - подземные ядерные убежища глубиной в несколько метров в Гайльезере не для обычных людей!

Леонард: Мне требуется ~ час пешком, чтобы добраться до ближайшего. Я, пожалуй, останусь здесь, спасибо.

Лара: Как-то не вяжется с плотностью населения. Полно районов, где нет ничего!

Адвокат Артурс Звейсалниекс: Мы очень подготовлены. Три года идет настоящая война, но, например, в таком маленьком районе, как Пурвциемс, ноль убежищ - великолепно.

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#рижская дума #бомбоубежище
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(4)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го апреля

    Неужели нет информации, что от новейших ракетных комплексов России никакой защиты быть не может? Может хватит морочить людям головы своей непреходящей истерией?

    21
    2
  • EB
    Emigrants Berzins
    24-го апреля

    А зачем злому негодяйскому негодяю Путину бомбить, э-э, Пурвциемс, к примеру? Заводов нет, промышленности нет, одни торговые центры. Если что, то кляты москали (у которых одна винтовка на троих и 2 процента мирового ВВП) пустят пару гипер-звуков (которых у них, конечно же, осталось на 2 дня, зуб даю) КУДА НАДО. А они знают, куда надо. Так что вся эта типа истерия насчёт убежищ - очередная кормушка для честнейших и неподкупнейших слуг народа. Tik un ta!!!

    46
    2
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    Население готовят как пушечное мясо к мясорубке войны по рецепту котлет по киевски. Для этого убежища излишни, а достаточно постоянно, круглосуточно нагнетать истерию.

    31
    1
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    24-го апреля

    Очередная минутка пропаганды войны от ББ:)) Странно. Вроде USAID прикрыли.

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