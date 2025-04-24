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Робежсарги устали: въезд и выезд из Латвии сделают платным 9 8773

Наша Латвия
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
Через бутылочное горлышко Латвии идет громадный транзитный грузопоток.

Через бутылочное горлышко Латвии идет громадный транзитный грузопоток.

ФОТО: LETA

Когда–то, в незапамятные времена, мы въезжали в братские союзные республики, даже не замечая пересечения административной границы. Ходили и ездили, где хотели.

Потом последовал 30–летний период виз. Ну а сейчас на все внешние границы Латвии остались только три действующих КПП — Терехово, Гребнево, Патерниеки.

Пересекать их пешком запрещено, прекращение автобусных поездок стоит на повестке дня Сейма, а оставшаяся опция уехать на автомобиле стала сугубо платной.

Поток не ослабевает

Поправки в Закон о государственной границе ЛР предусматривают, что участие служащих Государственной пограничной охраны в процессе формирования очереди на внешних рубежах страны более не потребуется. Строгий и бесстрастный алгоритм компьютеров и видеокамер облегчит работу стражей независимости.

К тому же, сколько лишних средств появится в казне, ведь "регистрация транспортного средства в электронной очереди будет платной услугой, которую покрывает водитель, собственник или держатель транспортного средства".

Разумеется, все это происходит — "учитывая на данный миг образовавшуюся геополитическую ситуацию и усиленный контроль грузовых и пассажирских перевозок".

И хотя сколько раз предупреждали компетентные органы ЛР — последний раз это было перед Пасхой — ну хватит шастать в эти Россию и Беларусь, пассажиропоток не сокращается.

Ведь едут к нам и гастарбайтеры — и "в связи с перевозками подданных Украины и Молдовы и пассажирскими перевозками в направлении Беларуси существенно возрос также поток нерегулярных перевозок автобусами".

И риски гибридных операций

"С образованием очереди транспортных средств могут создаться опасные ситуации, по проезжей части движущиеся крупногабаритные транспортные средства, объезжающие очередь, используя свои легитимные права пересекать внешнюю границу без очереди (напр., грузовые транспортные средства со скоропортящимися грузами, пассажирские автобусы, осуществляющие регулярные перевозки). Случаи, когда объезжаются другие транспортные средства, порождают конфликтные ситуации.

Также в нынешней геополитической ситуации, одновременное нахождение на автодороге большого количества транспортных средств не может исключить возможных провокаций, угроз безопасности или рисков гибридных нападений", говорится в аннотации к поправкам к закону.

За границу у нас отвечают сразу пять ведомств — МВД, Минфин, Минсообщения, Минземледелия и Министерство умной администрации и регионального развития.

Посовещавшись, чиновники решили возложить все функции дигитализации очередей на кордонах на Латвийский государственный центр радио и телевидения. В принципе, структура опытная, так, в ее активе поддержание системы электронных подписей.

Выезжай подешевело!

Подсчитано, что сегодня день стояния на границе обходится примерно в 70 евро. А вот введение таксы примерно в районе 10–20 евро, это еще по–божески.

"Плата не предусматривается за пересечение границы, но за регистрацию очереди…" То есть факт оплаты услуги ничего еще не гарантирует.

Есть еще масса поводов, по которым пограничники всех ныне недружественных друг к дружке государств могут вас завернуть!

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#восточная граница
Автор - Ник Кабанов
Ник Кабанов
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(9)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    24-го апреля

    Страх не только сковывает сознание, но и утяжеляет карманы, от того и усталость!

    111
    4
  • ЁП
    Ёхн Пёхн
    24-го апреля

    Как же они очкуют, что всё больше людей узнает разницу между тем, что в РФ и БЛ есть на самом деле, и официальной пропагандой...

    181
    6
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го апреля

    жрите и не обляпайтесь Западной свободой и дерьмократией.

    135
    6
  • 24-го апреля

    глубокий ум наших слуг народа просто поражает. Это же надо такое придумать! Сделать выезд из ЕС платным! И почему только 20-30 евро? Сделать надо 200-300 евро. А ещё лучше 2000-3000. Тогда все точно послушаются и никуда не поедут. И после этого нам рассказывают о тюрьме народов!

    258
    8
  • Мп
    Мимо проходил
    24-го апреля

    Платная электронная очередь уже существует в Эстонии. И ни фига не работает - всё сводится к сбору денег, а границу проходишь, как Бог на душу положит. Верной дорогой идете, товариСЧи! Еще немного, и вам готовы будут заплатить, чтобы НИКОГДА вас больше не видеть.

    111
    4
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    "облегчит работу стражей независимости" - сарказм? Наличие забора, столбов, мытарей и контрольно-следовой полосы не означает независимость.

    73
    5
  • З
    Злой
    24-го апреля

    Я уже вообще в Латвии кроме продуктов больше ничего из принципа не покупаю всё беру в зарубежных магазинах, даже если долгая доставка и дороже чем у нас.

    78
    6
  • З
    Злой
    24-го апреля

    Через указанные пункты автобусы не едут, через Эстонию и эстонской компанией перевозятся, наши как всегда в ж. пе, с удовольствием заплачу деньги Эстонии за услугу.

    61
    4
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    24-го апреля

    танкам визы не нужны. как появятся танки и очереди исчезнут

    77
    7
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