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До 96%! Расследование показало, какие лекарства подорожали больше всего! 1 835

Наша Латвия
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
До 96%! Расследование показало, какие лекарства подорожали больше всего!

Каковы первые результаты реформы цен на лекарства? Министерство здравоохранения утверждает, что цены на рецептурные препараты снизились. Однако изучение цен, проведенное изданием "Ir", показало, что самые популярные безрецептурные лекарства теперь стоят дороже.

Дорогие лекарства были давней проблемой Латвии, и министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил эту ситуацию изменить, проведя реформу цен, которая вступила в силу в начале этого года. С нового года наценка оптовых поставщиков на рецептурные препараты не рассчитывается как фиксированный процент от цены лекарства, а как фиксированная плата в размере 50 центов за упаковку. Однако аптекам разрешено добавлять еще от 0,50 до 2 евро в зависимости от закупочной цены лекарства.

И первые месяцы после реформы показывают, что результаты действительно есть - по оценкам министерства, у 75% пациентов ежемесячные траты на рецептурные лекарства уменьшились почти на 13 евро, при этом особенно снизились цены на дорогие медикаменты. Хотя новая модель наценки позволила снизить цены на дорогие лекарства, цены на медикаменты, которые раньше стоили менее 5 евро, выросли в среднем от 0,25 до 1,1 евро.

Чтобы выяснить реальную ситуацию, "Ir" провело исследование и обнаружило, что цены на самые популярные безрецептурные препараты в аптеках действительно выше. Хотя цены на определенные лекарства в разных аптеках отличаются - в одной они дороже, в другой дешевле - общая корзина из 70 самых востребованных лекарств подорожала во всех аптеках, при этом десять самых высоких показателей прироста цен составляют 14-30%, а есть случаи, когда цена конкретного лекарства в отдельных аптеках выросла на 50% и даже на 96%. Например, цена ранее относительно дешевых сердечных капель "RFF" в "Mēness aptiekа" выросла почти вдвое, противовоспалительный препарат "Nurofen forte" в "Benu aptiekа" подорожал на 50%, а в "Apotheka" - на 38%. Значительно выросли цены и на более дорогие безрецептурные препараты, такие как средство от геморроя "Procto-Glyvenol", препарат для печени "Essentiale forte" и столь актуальные препараты от простуды "Coldrex" и "Sinupret forte".

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#исследования #цены на лекарства
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Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    Если господа обеспокоились положением холопов, то выгодных для податного населения действий ждать наивно.

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