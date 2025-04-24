Baltijas balss logotype

Германия не уверена, с кем ей стоит отмечать 80-летие окончания войны 1 744

В мире
Дата публикации: 24.04.2025
BB.LV
Рейхстаг в мае 1945 стал символом Победы.

Рейхстаг в мае 1945 стал символом Победы.

Исторические заслуги того времени хотят переоценить и переклассифицировать в свете текущих событий.

Решение бундестага не приглашать представителей РФ и Беларуси на торжества к окончанию Второй мировой - ошибочное. ФРГ посылает неправильный сигнал, пишет в рублике "Берлинский инсайдер" обозреватель Deutsche Welle Дирк Эммерих.

Федеральное правительство опасается инструментализации этой темы представителями России и Беларуси и предостерегает от "пропаганды, дезинформации и ревизионистской фальсификации истории".

Акт поминовения как политический вопрос

Понятно, что это решение принято бундестагом на фоне войны в Украине. И вполне возможно, что Владимир Путин и его администрация будут представлять эту годовщину в ином контексте, чем Германия, и попытаются легитимизировать войну в Украине. Подтверждением этому станут торжественные мероприятия в Москве 9 мая, посвященные Дню Победы над фашизмом. Вероятно - как это уже происходит с 2014 года - война против Украины снова будет рассматриваться в контексте якобы борьбы с нацистами, которые, (согласно нарративам Кремля. - Ред.) вновь находятся у власти в Украине и в других странах Европы. Поэтому вполне понятно решение ФРГ и многих других европейских стран не ехать в Москву на торжества 9 мая.

Однако, что касается праздничных мероприятий в Германии, то здесь иная ситуация. Речь идет об оценке и классификации событий 8 мая 1945 года с немецкой точки зрения. Остается неоспоримым тот факт, что окончание Второй мировой войны и освобождение Германии от фашизма - это заслуга бывшего Советского Союза и западных союзников. Война в Украине это никак не меняет. К этому следует добавить и историческую вину Германии перед Украиной, Беларусью и Россией, а также другими странами во время Второй мировой войны. Это тоже является неоспоримым фактом, который нельзя релятивировать.

Поэтому неразумно ставить освобождение от фашизма и войну в Украине в контекст актуальной политики и исключать официальных лиц из России и Беларуси из списка приглашенных для участия в памятных мероприятиях в Германии по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

Недостаточно такта и чутья

В этом вопросе требуется больше чутья и суверенитета. Иначе это неизбежно может выглядеть так, как будто исторические заслуги того времени хотят переоценить и переклассифицировать в свете текущих событий. Но произошло ли это намеренно? Вероятно, нет. Или, может быть, те, кто принимал решение, не думали так далеко вперед? Однако хорошая дипломатия должна предусматривать все это в своей стратегии.

Немецкие политики могли бы также ясно заявить в присутствии представителей России и Беларуси, что соблюдение международного права является основой сосуществования суверенных государств в Европе и что война, особенно с учетом опыта Германии в 1933-1945 годах, больше не может быть политическим средством в XXI веке. Это было бы уверенным и надежным способом справиться с тревогой по поводу инструментализации. Вместо этого сейчас создается новый повод для российской пропаганды.

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев называет вероятного канцлера Германии Фридриха Мерца "нацистом" и в связи с возможной поставкой ракет Taurus Киеву намеренно помещает его в контекст того времени. "Фрица Мерца преследуют воспоминания об отце, служившем в гитлеровском вермахте", - пишет Медведев в Telegram.

Принижение исторических достижений 1945 года, якобы новая эпохи национал-социализма в Украине и в других странах Европы, разжигание войны и подготовка населения к войне против России - все это полный абсурд. Но, видимо, не такой уж и абсурд, если в связи с 80-летием окончания войны об этом говорят не только в Москве, но и дискутируют в фельетонах немецких газет, называя "позором тех, кто забыл историю".

То, что торжества в Германии по случаю окончания Второй мировой войны будут проходить без представителей России и Беларуси, ошибка. Большая ошибка. И это в тот самый день, который так важен для истории обеих стран.

Читайте нас также:
1
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    24-го апреля

    "это заслуга бывшего Советского Союза" не бывшего, а тогдашнего и не заслуга, а победа. Чужие победы отмечать не стоит, а полное освобождение от нацистов произошло только в ГДР. В ФРГ они вернулись в армию в госаппарат и стали частью государства, только без старой идеологии.

    14
    1

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 286
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 788
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 443
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 374

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда нам еще выходной?! У нас производительность труда и так как у греков и болгар
Бизнес
Куда нам еще выходной?! У нас производительность труда и так как у греков и болгар 2
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 12
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 48
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 53
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 62
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 61
Куда нам еще выходной?! У нас производительность труда и так как у греков и болгар
Бизнес
Куда нам еще выходной?! У нас производительность труда и так как у греков и болгар 2
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 12
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 48

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео