Версия: невыплата пенсий Россией - операция гибридной войны

Россия до сих пор не перечислила пенсии своим гражданам, проживающим в Латвии, хотя выплаты им положены (подробнее - ЗДЕСЬ ).

Ситуация вызывает удивление: вместо ожидаемых 3,5 миллионов евро российская сторона перевела Латвии лишь символическую сумму — 21 тысячу евро. Это вызывает недовольство среди пенсионеров и слухи, что деньги якобы присвоила латвийская сторона.

Возникает вопрос — не используется ли пенсионная тема как инструмент гибридной войны? В деле попытался разобраться телеканал ТВ3.

Живущим в Латвии российским пенсионерам пенсии обычно выплачиваются раз в квартал, но в этом году переводов не было. По данным Государственного агентства социального страхования (ГАСС), за четвертый квартал 2024 года ожидалась выплата в размере около 3,5 млн евро — деньги так и не поступили.

9 апреля от России было получено всего 21 369 евро. С одной стороны, это показывает, что технических препятствий для перевода нет. С другой — вызывает сомнения в добросовестности исполнения обязательств.

В пятницу агентство получило от российской стороны короткое объяснение задержки:

«Мы получили ответ от российского Пенсионного фонда, что, к сожалению, у них есть проблемы с обеспечением выплат, в связи с чем перевод задерживается. Как только будет возможность, они перечислят средства», — рассказала пресс-секретарь ГАСС Ивета Дайне.

Директор Центра геополитических исследований Марис Анджанс предполагает два возможных объяснения.

Первая версия — нехватка денег в самой России: из-за войны в Украине государству приходится тратить большие суммы на армию, выплаты военным, раненым и семьям погибших, и, возможно, на пенсионеров, живущих за пределами страны, средств уже не хватает.

«Трудно сказать, что именно задумала Россия, но подобные случаи уже были. Возможно, денег просто нет — война стоит дорого. Может быть, в их приоритетах пенсионеры из стран Балтии стоят на последнем месте», — говорит Анджанс.

Вторая версия — выплаты задерживаются намеренно, чтобы вызвать раздражение среди живущих в Латвии российских пенсионеров и посеять слухи о том, что деньги якобы украла Латвия. Это может быть частью гибридной войны. И такие сообщения уже появляются, например, в TikTok, где под видео на эту тему появляются, вероятно, от фейковых аккаунтов, обвинения в адрес латвийского государства.

«Вполне возможно, что это делается сознательно, чтобы подорвать доверие к Латвии. Пенсионеры, живущие здесь, скорее всего, следят за российскими СМИ и верят им, а не латвийской стороне», — подчеркивает Анджанс.