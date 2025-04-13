Россия нанесла ракетный удар по Сумам, мэрия города сообщает о «множестве погибших»

Утром в воскресенье войска РФ нанесли ракетный удар по Сумам. Число погибших уже больше 20, сообщают местные власти.

Утром в воскресенье войска РФ нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы. Исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь сообщил о "многих погибших". Позже он уточнил, что количество погибших уже "больше 20".

Сообщается, что ракета могла попасть в троллейбус. Местные паблики публикуют видео и фото последствий удара, на которых видно лежащие на улицах тела убитых.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также сообщил о погибших в Сумах. Он заявил, что по городу было нанесено несколько ракетных ударов.

Глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко написал, что россияне ударили ракетами в Вербное воскресенье по мирным жителям Сум намеренно, чтобы было много жертв.

"И это после визита Уиткоффа в Москву к Путину. Предыдущий раз по Кривому Рогу, когда погибло много детей, ударили после визита Дмитриева в Вашингтон, который также встречался с Уиткоффом. Всю так называемую дипломатию и рэкет Россия строит вокруг ударов по гражданским", - отметил он.