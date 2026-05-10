11 мая 2026 вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтиана, которые были братьями все вместе пострадали за веру. Также это день апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра. Этот день в понимании наших предков связан с березами и березовым соком, потому он получил название Максим Березосок.

О чем вспоминают в Церкви 11 мая 2026 года

Братья-мученики. Дада, Максим и Квинтилиан были родными братьями, они исповедовали христианство и жили неподалеку от города Доростоля (ныне территории Болгарии) в III веке. Они были поданными императора Диоклетиана, известного своей жесткостью к христианам. И вот как-то в городе праздновали языческое торжество, на котором всем жителям было приказано совершить жертвоприношение. Однако братья твердо отказались. Тогда их схватили, долго мучили и потом всех обезглавили.

Апостолы от 70-ти. Иасон и Сосипатр были учениками апостола Павла. Оба они были им рукоположены в епископы. Они много проповедовали, и были отправлены в темницу за веру. Они продолжали нести слово Божие и в застенках, обращая в христианство заключенных. Их приговорили к казни, но, брошенные в котел с кипящей смолой, они выжили. Пораженные чудом, палачи отступились и отпустили их на свободу. Более того, они просили крестить их. Апостолы дожили до глубокой старости, неся слово Божие людям.

Смысл праздника

День напоминает о тех, кто умел совершать духовный подвиг и жертвовать собой вопреки всему.

Что можно делать 11 мая 2026 года

Принято просить друг и друга прощения. Нужно отпустить все старые обиды. Нужно прогуляться по улице, подставляя лицо ветру. Нужно обязательно выпить в этот день хоть немного березового сока, это, по поверьям, даст здоровье. Хороший и правильный день, чтобы варить отвары из трав. Принято собирать семью за общим ужином.

Что нельзя делать 11 мая 2026 года