Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Максимов день. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 11 мая 2026 года 1 833

Наша Латвия
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Максимов день

11 мая 2026 вспоминают мучеников Даду, Максима и Квинтиана, которые были братьями все вместе пострадали за веру. Также это день апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра. Этот день в понимании наших предков связан с березами и березовым соком, потому он получил название Максим Березосок.

О чем вспоминают в Церкви 11 мая 2026 года

Братья-мученики. Дада, Максим и Квинтилиан были родными братьями, они исповедовали христианство и жили неподалеку от города Доростоля (ныне территории Болгарии) в III веке. Они были поданными императора Диоклетиана, известного своей жесткостью к христианам. И вот как-то в городе праздновали языческое торжество, на котором всем жителям было приказано совершить жертвоприношение. Однако братья твердо отказались. Тогда их схватили, долго мучили и потом всех обезглавили.

Апостолы от 70-ти. Иасон и Сосипатр были учениками апостола Павла. Оба они были им рукоположены в епископы. Они много проповедовали, и были отправлены в темницу за веру. Они продолжали нести слово Божие и в застенках, обращая в христианство заключенных. Их приговорили к казни, но, брошенные в котел с кипящей смолой, они выжили. Пораженные чудом, палачи отступились и отпустили их на свободу. Более того, они просили крестить их. Апостолы дожили до глубокой старости, неся слово Божие людям.

Смысл праздника

День напоминает о тех, кто умел совершать духовный подвиг и жертвовать собой вопреки всему.

Что можно делать 11 мая 2026 года

Принято просить друг и друга прощения.
Нужно отпустить все старые обиды.
Нужно прогуляться по улице, подставляя лицо ветру.
Нужно обязательно выпить в этот день хоть немного березового сока, это, по поверьям, даст здоровье.
Хороший и правильный день, чтобы варить отвары из трав.
Принято собирать семью за общим ужином.

Что нельзя делать 11 мая 2026 года

Нельзя стричь волосы и ногти.
Очень плохо прокалывать уши.
Не назначайте на этот день помолвку.
Не начинайте ремонт и не делайте перестановок.
Читайте нас также:
#вера #религия #культура #традиции #здоровье
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Счетчик электричества
Изображение к статье: Ненастье и солнце над Ригой и Сигулдой
Изображение к статье: Смартфон и карта региона Латгале.
Изображение к статье: Черешня в ведерке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейская погоня
ЧП и криминал
Изображение к статье: Луцавсала
Наша Латвия
Изображение к статье: Квантовый компьютер Hanyuan-2
Техно
Изображение к статье: Цветущее дерево
Наша Латвия
Изображение к статье: Жозе Моуринью
Спорт
Изображение к статье: Байба Браже.
Наша Латвия
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео