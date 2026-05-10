В Риге в преддверии летнего сезона пройдет профилактическая дезинфекция водопроводных сетей. Чистить хлоркой их будут с 11 по 15 мая, и в этот период рижанам не следует пить воду из-под крана, также нужно будет соблюдать ряд других мер предосторожности.

Профилактическая дезинфекция водопроводных сетей начнется 11 мая ровно в 00:00 часов на всех насосных станциях предприятия Rīgas ūdens. Дезинфицирующее вещество будет равномерно распространяться по всей городской водопроводной сети.

Хотя, по заверениям компании, концентрация хлора при проведении дезинфекции в трубах, не представляет угрозы для здоровья, жителей просят соблюдать меры безопасности. В частности, в период проведения дезинфекции и в течение следующих 24 часов (то есть до 16-го мая включительно) воду из-под крана пить не рекомендуется, а употреблять необходимо лишь в кипяченом виде.

Мыться и использовать воду из-под крана для хозяйственно-бытовых нужд можно. А вот воду, предназначенную для домашних животных, птиц и декоративных рыбок специалисты настоятельно советуют хорошенько отстоять.

То же касается и полива комнатных растений, для которых хлор опасен, так как он нарушает процессы фотосинтеза, повреждает корневую систему и снижает способность растений усваивать питательные вещества. В среднем, для удаления хлора из воды требуется от 24 (это минимум) до 48 часов.

Если у вас нет времени ждать, пока вода отстоится, можно использовать другие способы удаления хлора. Например - фильтрацию через угольный фильтр или аэрацию воды. Для этого нужно налить воду в емкость и интенсивно перемешивать её в течение 10-15 минут. Это ускорит испарение, советует портал grani.lv.