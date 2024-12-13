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Зеленский позвонил в Ригу и рассказал Силине о ходе боев с россиянами 2

Наша Латвия
Дата публикации: 13.12.2024
BB.LV
Зеленский позвонил в Ригу и рассказал Силине о ходе боев с россиянами
ФОТО: пресс-фото

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном звонке премьер-министру Латвии Эвике Силине. О чем они говорили?

«У меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, в ходе которого я представил обновленную информацию о ситуации на поле боя, а также текущей ситуации с восстановлением энергетической инфраструктуры и возобновлением подачи электроэнергии населению после сегодняшнего российского теракта.

Я выразил благодарность Латвии за постоянную поддержку обороны и подчеркнул острую необходимость в продолжении обучения и оснащения украинских бригад нашими союзниками, в которых страны Балтии и Северной Европы могли бы сыграть совместную роль в этих усилиях.

Это не только укрепит позиции Украины, но и будет способствовать достижению прочного мира и безопасности во всем регионе», – рассказал Владимир Зеленский.

А вот, что про телефонный разговор говорит Эвика Силиня:

“Сегодня созвонилась с Зеленским. Прежде чем я поеду на встречу #JEF в Таллин и #EUCO Брюссель на следующей неделе, мы обсудили текущую ситуацию в сфере безопасности в Украине и Европе, согласовали позиции. Нашей целью является военная поддержка Украины».

Для справки:

JEF - это оборонное сотрудничество между десятью странами Северной и Восточной Европы: Великобританией, Данией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами и пр.

EUCO - Европейский совет, представляет собой высший уровень политического сотрудничества между странами ЕС.

#зеленский #эвика силиня
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Комментарии (2)

  • А
    Андрей
    14-го декабря

    Я правильно понял раскад? Володя отчитывается перед Эвикой, а она уже должит начальству? Т.е. статус Вовы - ниже плинтуса.

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  • JB
    Janis Berzin
    14-го декабря

    Как всегда заголовок не соответствует содержанию.

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