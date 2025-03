Зеленский позвонил в Ригу и рассказал Силине о ходе боев с россиянами

«У меня состоялся телефонный разговор с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней, в ходе которого я представил обновленную информацию о ситуации на поле боя, а также текущей ситуации с восстановлением энергетической инфраструктуры и возобновлением подачи электроэнергии населению после сегодняшнего российского теракта.

Я выразил благодарность Латвии за постоянную поддержку обороны и подчеркнул острую необходимость в продолжении обучения и оснащения украинских бригад нашими союзниками, в которых страны Балтии и Северной Европы могли бы сыграть совместную роль в этих усилиях.

Это не только укрепит позиции Украины, но и будет способствовать достижению прочного мира и безопасности во всем регионе», – рассказал Владимир Зеленский.

I had a call with the Prime Minister of Latvia, @EvikaSilina, during which I provided updates on the battlefield situation and ongoing efforts to repair energy infrastructure and restore power to people following today’s Russian act of terror.



I expressed my gratitude for