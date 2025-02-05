Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Глава аэропорта пояснила, что мешает запуску прямых рейсов из Риги в США 1 1587

Наша Латвия
Дата публикации: 05.02.2025
BB.LV
Изображение к статье: Глава аэропорта пояснила, что мешает запуску прямых рейсов из Риги в США
ФОТО: LETA

Начало прямых рейсов из Риги в США ограничивается отсутствием подходящих самолетов, заявила в интервью агентству ЛЕТА председатель правления аэропорта "Рига" Лайла Одиня.

Она отметила, что проблема наличия самолетов существует повсеместно, в том числе и у американских перевозчиков нет достаточного количества самолетов, подходящих для полетов в Ригу.

В то же время Одиня добавила, что в настоящее время на рынке представлено новое поколение узкофюзеляжных самолетов серии "Airbus A321XLR", которые могут преодолеть, например, расстояние от Нью-Йорка до Риги без посадки, но пока их получили только некоторые перевозчики.

По ее словам, как только таких самолетов станет больше, можно будет рассматривать возможность прямых рейсов из Риги, так как в настоящее время авиакомпании, имеющие большие самолеты для перевозки большого количества пассажиров, даже не рассматривают возможность полетов в Ригу.

Отвечая на вопрос, открыла ли какая-либо авиакомпания базу в Риге, Одиня сказала, что недавно базу в Риге открыла норвежская авиакомпания "Norse", но она выполняет больше административные функции, и разговоров о возможности иметь здесь самолеты и летать из Риги не было.

"Однако я думаю, что в будущем мы будем вести переговоры с этой авиакомпанией о том, чтобы здесь базировался не только административный персонал, потому что у них есть самолеты, которые подходят для полетов в Америку и могут выполнять межконтинентальные рейсы. Мы много работаем над этим направлением", - сказала Одиня.

×
Читайте нас также:
#аэропорт
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
3
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Изображение к статье: врачи на операции
Изображение к статье: Скандал в Фонде интеграции общества.
Изображение к статье: Эдвардс Крустс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1
Изображение к статье: Подводная лодка выпускает ракету
Техно
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
3
Изображение к статье: Полицейский автомобиль.
ЧП и криминал
Изображение к статье: Талибы разрешили выдавать замуж девочек после достижения половой зрелости
В мире
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео